Mel B vertelt over racisme tijdens Spice Girls-periode

In een nieuw interview heeft Mel B het over haar ervaringen met racisme in haar tijd als Spice Girl gehad. Dat deed ze met een duidelijke boodschap: ‘Zoveel van het racisme dat je voelt als een gekleurde persoon die opgroeit in een grotendeels witte cultuur, wordt niet hardop uitgesproken.’

Wannabe

Als voorbeeld herinnert de nu 45-jarige zangeres zich een voorval aan het begin van haar carrière. Voor de opnames van de beroemde Wannabe-videoclip vroeg een stylist of Mel B haar haren wilde stijlen. Mel B, die gelukkig toen al sterk in haar schoenen stond, weigerde direct. ‘Mijn haar was mijn identiteit. En yes, het maakte me anders dan de andere meiden, maar dat was precies waar de Spice Girls voor stonden: celebrating our differences.’ Het voorval kreeg later meer betekenis toen Mel B brieven ontving van moeders die haar bedankten voor het feit dat hun ‘kinderen nu eindelijk iemand konden ‘zijn’ tijdens dansjes op de speelplaats op school.’

Designer winkel

‘Je haar niet kunnen vastbinden met een haarband en daar op worden afgerekend op school, of nooit een ander niet-wit gezicht zien tijdens meetings met de Spice Girls, het heeft absoluut z’n weerslag op je.’ In hetzelfde interview vertelt Mel B over die keer dat ze in een designer winkel op zoek was naar een outfit voor een Spice Girls-optreden voor Prins Charles en Nelson Mandela. Ze werd verzocht de winkel te verlaten. ‘Alle meiden gingen in schok met de assistent praten, maar voor mij was het niet zo schokkend. Wie bruin of zwart is, moet leven met de verwachting dat zulke confrontaties kunnen gebeuren.’

Geri Halliwell

En daar stoppen de herinneringen niet. Mel B zou ook mede Spice Girl Geri mee hebben genomen naar een ‘old school underground blues and bass club’ in het Engelse Leeds. Daar aangekomen vroeg ze aan Geri: ‘Wat valt je hier op?’, waarop Geri antwoordde: ‘Iedereen is zwart behalve ik.’ Daarop antwoordde Mel B: ‘Zo is het voor mij bijna iedere dag. Ik ben altijd het enige bruine meisje in de kamer.’

Ava DuVernay

En hoewel Mel B in Leeds, waar ze opgroeide, regelmatig werd geconfronteerd met racisme, is ze zichzelf nu aan het onderwijzen over dit onderwerp. ‘Ik ben super trots op de mensen die nu protesteren en om alles wat er gebeurt beter te begrijpen kijk ik naar films zoals 13th van Ava DuVernay. Ook is racisme nu nog meer een onderwerp waar ik met vrienden over praat.’