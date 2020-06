Wait what? Temptation’s Melissa mocht van de productie haar telefoon meenemen

Gianni en Melissa konden niet lang genieten van hun deelname aan ‘Temptation Island’. Of nouja, genieten… Melissa had het alles behalve naar haar zin in de damesvilla. Ze was dan ook opgelucht dat zij en haar vriend halverwege naar huis werden gestuurd, nadat de productie erachter kwam dat ze beide stiekem een telefoon de villa hadden binnen gesmokkeld.

Melissa liet later al weten dat het ‘niet helemaal eerlijk is verlopen, omdat ze bepaalde afspraken met de productie had’ over haar telefoon. Maar nu blijkt dat het mobieltje van Melissa was ‘toegestaan’ om contact te hebben met het thuisfront.

Melissa en haar telefoon

De beruchte smokkeltelefoon was dus eigenlijk gewoon toegestaan. De crew van het programma had afspraken gemaakt met Melissa over haar telefoongebruik. Ze zou één keer per dag contact mogen hebben met het thuisfront. Voor de blondine was dat een voorwaarde om mee te doen aan ‘Temptation Island’.

Stiekem sms’en

Maar goed, dan bestaan er ook nog spreekwoorden als ‘de kat op het spek binden’. En dat was voor Melissa ook zo. De verleiders wisten haar met geen mogelijkheid te verleiden, maar ze zocht toch de verleiding van haar telefoon op om contact te zoeken met haar liefje in de andere villa. Daarmee overtrad ze alsnog de regels, waarop ze uiteindelijk werden weggestuurd.

In verwachting

Dat de twee niet zonder elkaar kunnen is ook na de hele telefoon-gate wel gebleken. Gianni en Melissa verwachten namelijk hun eerste kindje. En nee, dat maakten ze niet met een belletje of sms’je. Gianni deelde een reeks kiekjes op Instagram waarop de twee een paar echo foto’s vasthoudt. Hij schreef bij het plaatje: ‘Ik kan niet uitleggen hoe blij ik ben dat ik dit nieuws kan delen. We worden vader en moeder in december.’

Bron: lovereality.nl | Beeld: Temptation Island