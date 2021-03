Mensen die knoeien, blijken gezonder

Kun jij geen ijsje eten zonder dat je mouw onder zit, is jouw witte t-shirt na het kijken naar een ketchupfles al rood en heb je standaard tissues in je zak voor ‘je weet maar nooit’? Dan heb je vanaf nu een stok om mee te slaan als je weer eens knoeit. Je blijkt namelijk gezonder dan mensen die nooit knoeien. Ha! Steek die maar in je ietwat vieze broekzak.

Onderzoekers van de Universiteit van Swansea in Wales hebben onderzoek gedaan naar het karakter van kinderen die tijdens het eten knoeien. Die bleken gezonder en minder dik. Heeft níet te maken met dat er meer eten naast de mond komt dan erin, maar met het avontuurlijke karakter van de knoeier in kwestie. Mensen die altijd netjes eten zijn minder avontuurlijk en proberen daarom ook minder vaak nieuwe dingen.

Knoeien betekent een gevarieerder eetpatroon

En dat nieuwe dingen proberen, zorgt voor een gevarieerder (en daarmee vaak gezonder) eetpatroon. Kleine kanttekening, in het onderzoek hadden ze het over kinderen, maar daar lezen we voor het gemak even overheen. Jij als volwassene die knoeit, bent zeker gezonder dan je niet-knoeiende medemens.

Bron: Amayzine | Beeld: Getty Images