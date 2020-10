Merde: de auditie van Lucas Bravo voor Emily in Paris verliep niet hélemaal volgens plan

De Franse straten, de luchtigheid, maar ook zeker de romantiek: Emily in Paris heeft menig hart weten te veroveren. En ook Lucas Bravo, die in de huid van Gabriel kruipt, heeft heel wat indruk gemaakt. Toch had hij de rol zomaar mis kunnen lopen…

Zijn tweede auditie verliep namelijk niet hélemaal lekker. Want hoewel de eerste keer best goed ging, was Lucas Bravo naar eigen zeggen ‘overprepared’ toen hij weer langs mocht komen. En ja, dan kunnen de zenuwen je zomaar parten gaan spelen.

Lucas Bravo

De acteur verklaart dan ook aan Glamour UK: ‘Darren Star (de producent) was er, en hij is iemand tegen wie ik enorm opkijk. Ik heb veel bewondering voor zijn werk, dus ik voelde veel druk.’ Doordat degene met wie hij meestal auditie deed er niet was, raakte ‘Gabriel’ van de kaart en gestresst. ‘Darren kwam naar me toe en zei: ‘Het is oké, maar misschien moet je het proberen met wat meer energie.’ Ik was compleet verstijfd. Ik ging naar huis en dacht dat het voor mij voorbij was. Godzijdank mocht ik weer komen en ging het dit keer goed.’

Gabriel in Emily in Paris

Maar Lucas zette alles op alles en liet dan ook zien dat hij zelfs een tripje in het buitenland zou laten schieten voor een kans op de rol. Darren zelf vertelt: ‘Hij was op een gegeven moment zelfs aan het wandelen in Corsica en ik liet hem terugkomen, omdat ik hem samen met Lily aan het werk wilde zien. Toen ik dat eenmaal zag, denk ik dat we het allemaal wisten. De chemie tussen hen is zo goed.’

