Merel Westrik (40) heeft opnieuw de liefde gevonden. De Ladies Night-presentatrice is aan het daten met een oud-collega die ze kent van RTL Nieuws: Pepijn Crone (38).

De twee laten aan RTL Boulevard weten dat de romance al een tijdje gaande is en ze heel gelukkig zijn, maar het allemaal nog wel erg pril is. Veel meer laat het stel er niet over los. Pepijn en Merel leerden elkaar kennen op de redactievloer van RTL Nieuws. De presentatrice nam daar afgelopen zomer afscheid. Sinds kort heeft ze haar eigen talkshow op Net5.

Beste vriend

Eerder dit jaar strandde de relatie van Merel, zo verklapte ze in LINDA. Ze liet in augustus weten dat haar relatie met Patrick Maes – die zo’n zeven jaar duurde – destijds al een tijdje voorbij was. ‘Dat weet bijna niemand, omdat ik liever niet over mijn privéleven praat,’ aldus de brunette in gesprek met Marcel Veenendaal, zanger van DI-RECT. De twee hebben wel nog veel contact met elkaar. ‘Hij is nog steeds mijn allerbeste vriend.’

Gezin

Net als Merel had ook Pepijn eerder een langere relatie. Met zijn ex heeft hij twee kinderen: een zoon en dochter.

Amsterdam

Merel en haar ex-vriend Patrick woonden samen in Amsterdam met hond Mutley. Kinderen hebben de twee niet, maar de wens was er wel. ‘Ik ben er wel nieuwsgierig naar, maar ik heb er ook geen haast mee’, zei ze in 2017 in een interview met Vriendin. ‘Het lijkt me te gek om mee te maken en ik kan me ook niet voorstellen dat ik het nooit zal mee­ maken. Tegelijkertijd is het natuurlijk het allergrootste besluit van je leven, dus ik vind dat je daar wel de tijd voor mag nemen.’