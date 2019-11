Merel Westrik over talkshow en dalende kijkcijfers: ‘het is zo ingewikkeld’

De Net5-talkshow Ladies Night weet de afgelopen weken steeds minder kijkers te boeien. Voor de afgelopen paar afleveringen kropen minder dan 200.000 mensen voor de televisie. Hoe het komt dat niet massaal wordt ingeschakeld op de wekelijkse show, snapt presentatrice Merel Westrik niet precies, maar ze hoopt op verandering.

‘Het is zo ingewikkeld’, reageerde ze vrijdag op de oorzaak van de dalende kijkcijfers in De wereld draait door.

Volgens de voormalig RTL-nieuwslezeres, die met de show haar debuut maakte bij Talpa, is het tijdstip op woensdagavond 21.30 uur lastig. ‘Ik denk dat mensen het nog een beetje moeten vinden. Of we zelf iets verkeerds doen? Ik heb geen idee. We proberen iedere week een zo mooi mogelijke uitzending te maken met relevante en goede gesprekken, maar het is zo lastig om precies te pinpointen waar het dan in zit.’

Succes

Het kijkersaantal moet van Merel omhoog. ‘Het wordt wel goed teruggekeken en daar zijn we dan wel heel blij mee. In de dagen erna komen er nog zo’n 100.000 kijkers bij en online wordt het goed bekeken.’ Toch hoopt ze dat ook de lineaire kijker Ladies Night weet te vinden. ‘Ik kan hier alleen maar de belofte uitspreken dat we echt heel hard proberen om de knop te vinden richting het succes.’

Ook mede-bedenkster Linda de Mol zal het eens zijn met Merel. Zij zei voor de eerste uitzending van Ladies Night in DWDD dat ze in een ‘lichte depressie’ zou schieten als de show minder dan 200.000 kijkers zou trekken. Volgens Merel houdt ze zich staande. ‘Linda gaat nog goed, ze heeft nog geen depressie.’

Bron: ANP | Beeld: Peter Smulders