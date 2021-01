Merel Westrik maakt eerste zwangerschap bekend met prachtige foto

Merel Westrik is zwanger. De presentatrice en haar vriend Pepijn Crone verwachten over vier maanden hun eerste kind, maakte Merel op nieuwjaarsdag bekend via Instagram.

De voormalig Ladies Night-presentatrice deelde het heugelijke nieuws samen met een foto waarop ze lachend met haar babybuik is te zien. ‘Nieuw jaar. Nieuw leven. Opdat 2021 voor jullie allemaal een jaar mag zijn vol verwondering. En vol lichtjes als het even donker wordt’, schrijft Merel bij de foto.

‘A new kid’

Ook Pepijn deelt een vrolijke foto op Instagram. Bij een foto waarbij het stel aan het suppen is, schrijft hij: ‘Gelukkig nieuwjaar allemaal! En het wordt me een jaar! @merelwestrik en ik verwachten in 2021 a new kid on the water! Nu nog onder Merels wetsuit, straks misschien op een eigen board.’

Zo fijn

Merel en Pepijn lieten in november 2019 voor het eerst aan de buitenwereld weten een stel te zijn. ‘Jezus Christus het is zo fijn’, vertelde Merel glanzend aan de Volkskrant over haar relatie met Pepijn. De twee zouden het heel gezellig hebben samen. ‘Het is heel erg ongecompliceerd, licht en blij makend’, zegt de presentatrice. Als er wordt gevraagd of de twee al samen wonen zegt ze: ‘Nee joh! We zijn nog geen half jaar samen.’

De presentatrice zei heel erg verliefd te zijn en ze wilde dan ook de hele tijd bij hem zijn. ‘Als ik alleen al aan hem denk word ik blij. Door hem denk ik ook: wat er ook gebeurt, alles komt goed. Want ik heb hém. Ik had helemaal niet gedacht dat ik op mijn 40ste weer zó verliefd zou kunnen worden.’

Misverstand

Merel en Pepijn, die directe collega’s waren bij RTL Nieuws, gingen toen al vriendelijk met elkaar om. ‘We gingen wel af een toe een rondje lopen om het gebouw, dat was gezellig.’ Volgens de presentatrice moet er over die periode geen misverstand ontstaan over een eventuele relatie tussen de twee. Ze maakte duidelijk dat ze toen nog geen gevoelens voor elkaar hadden en allebei nog in een andere relatie zaten.

Kinderwens

Over haar kinderwens zei de presentatrice: ‘Nou, heel veel mensen vinden het volkomen vanzelfsprekend dat ze kinderen krijgen. Tegelijkertijd kan ik me dus ook niet voorstellen dat ik ze níét zal krijgen. Misschien wacht ik op een soort oergevoel. Ik ben er nog steeds niet over uit. Laat ik het zo zeggen: ik hoop dat ik er nooit echt een verlangen naar krijg. Want als het een verlangen wordt, dan wordt het iets wat je gaat najagen, en dat kan een pijnlijke weg worden. Ik ben ook al 40, hè.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Merel Westrik (@merelwestrik)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: ANP/de Volkskrant | Beeld: Peter Smulders