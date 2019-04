Mol Merel ontrafelt nog één laatste mysterie uit ‘WIDM’

Alweer een tijdje geleden kwamen we na weken speurwerk eíndelijk te weten dat Merel Westrik de Mol was. Veel antwoorden zijn gegeven, maar sommige mysteries leken voor eeuwig onopgelost. Of toch niet?

Oké, we weten nu dat de opdracht met de stokjes écht niet met opzet ging. De Mol was simpelweg gewoon éven de weg kwijt. Daarnaast bleek de verstopte buis tijdens aflevering drie een niet zo’n meesterlijke actie van Nielson. Maar tijdens een van de laatste afleveringen ontstond er nog een onopgelost raadsel.

Hey Mister D.J.

Want – je weet het vast nog wel – hier mochten de overgebleven kandidaten even zelf voor DJ spelen. Niels en Sarah kregen hier hun guilty pleasures te horen, maar waar bleef die van Merel? Want Vision of Love bleek uiteindelijk hét nummer van de winnares en de zanger ging uit zijn plaat op Ride with me van Nelly.

Guilty pleasure

Nee het is niet ‘They see me mollin’, the hatin’ helaas. In de laatste podcast met Annemieke Schollaardt vertelt ze waarom haar nummer niet te horen was. ‘Mijn guilty pleasure plaat is Ik vind je Lekker van De Kraaien. Dat vind ik echt een heerlijk nummer, dat luister ik ook alleen in de auto met mijn ramen dicht.’ Misschien een té grote hint, met al die vogels, moeten de programmamakers gedacht hebben. ‘Ik weet het ook niet, misschien dachten ze: “Al die vogels.. Als we De Kraaien draaien, en dan ook nog mijn naam Merel. Dan wordt het te veel”.’

