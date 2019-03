Eíndelijk antwoord: Merel verklaart haar gedrag bij de stokjes in ‘WIDM’

Afgelopen zaterdag was het eíndelijk zo ver. De vraag der vragen van dit jaar werd beantwoord: ‘Wie. is. dé. Mol?’. En hoewel we nu duidelijkheid hebben, tasten veel kijkers na de uitzending nog steeds in het duister.

Let op: spoilers!

Merel Westrik stapte naar voren als meester-saboteur en bleek het minste geld ooit in het laatje te hebben gebracht (met wat hulp natuurlijk van Sinan). Veel molacties werden uitgelicht, maar voor de kijker waren deze een beetje teleurstellend. Want een hele hoop van deze streken hebben wij thuis nooit in beeld kunnen zien. En dat blijft dan toch een beetje jammer.

Stokjes

Maar echt de grootste mindf*ck was toch wel: waarom trok Merel in godsnaam dat stokje eruit zodat Niels de vrijstelling kreeg? Was het met opzet of had ze echt even een momentje van verstandsverbijstering? Gelukkig stelt RTL haar deze vraag, waardoor we niet langer in spanning hoeven zitten.

Vrijstelling

Merel legt uit: ‘Er stond een vrijstelling voor de finale op het spel, maar daar had ik als Mol natuurlijk helemaal niks aan. Ik hoefde de vrijstelling dus ook niet te hebben.’ Ze vervolgt: ‘Ik dacht: ‘Ik ga nu de ideale kandidaat uithangen.’ Ik was zo aan het tellen en in een vlaag van verstandsverbijstering pakte ik de pin eruit en kreeg Niels de vrijstelling. Ik schrok heel erg en dacht: heb ik nu het spel verpest?’ Weten we dat ook weer.

