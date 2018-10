Dit merk komt met een catwalkshow in het bos waar iédereen (dus ook jij) aan mee mag doen

Wat je geslacht, geaardheid, lengte, gewicht of huidskleur ook is: iedereen mag er zijn – én gezien worden. Daarom nodigt HEMA het hele land uit om mee te lopen tijdens haar fashionshow.

HEMA rolt op 24 oktober midden in een bos z’n rode loper uit voor de allereerste HEMA Herfst Fashionshow. Over de catwalk van het evenement paraderen voor de verandering geen professionele modellen, maar ‘gewone’ mensen die het simpelweg leuk vinden om mee te doen. Want iedereen mag trots zijn op zijn lichaam en dat uitstralen, vindt HEMA. (Amen).

De outfits die gedragen worden, zijn ontworpen met HEMA-producten. Tijdens de show zullen zeven verschillende thema’s op de catwalk te zien zijn. Welke dat zijn, is nog een verrassing. Extra leuk: alle modellen worden door HEMA gestyled en opgemaakt.

Om 15.30 uur gaat de show – met Patrick Martens als presentator – van start. Na afloop wordt er in een optocht naar het filiaal in Bloemendaal gelopen, waar de afterparty – inclusief tompoucen! – plaatsvindt.

Kun jij niet wachten om de show te stelen op de catwalk? Via deze link kun je je aanmelden voor de show. Wacht niet te lang, want er is plek voor zeventig deelnemers.

Bron: iStock