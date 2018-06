Merry Christmas! Deze One Three Hill-sterren schitteren samen in nieuwe kerstfilm

Ha, wordt Kerstmis dan toch de meest magische tijd van het jaar? Verschillende sterren uit de iconische One Tree Hill-serie hebben bekendgemaakt dat ze samen werken aan een ‘geheimzinnig project.’ Nu is officieel aangekondigd waar het over gaat. Helaas geen vervolg van de beroemde serie, maar wel een kerstfilm, The Christmas Contract, waarin verschillende oud-acteurs schitteren.

Het begon allemaal met vage foto’s van One Tree Hill-sterren Danneel Ackles (Rachel Gatina in OTH), Hillarie Burton (Peyton), Robert Buckley (Clay Evans) en Antwon Tanner (Antwon) met cryptische hashtags als ‘christmas 2018.’ Al snel werd er gespeculeerd over een kerstfilm die ons terug zou nemen naar het geliefde One Tree Hill. Dat blijkt helaas niet zo te zijn, maar maakt ook eigenlijk niet uit, het blijft leuk om naar onze favoriete sterren van toen te kijken, toch?

In A Christmas Contract zijn Jolie (gespeeld door Burton) en Foster (Hunter Burke) net uit elkaar. Tijdens de kerstvakantie keren ze allebei terug naar hun hometown, Louisiana. Jolie flipt volledig als ze erachter komt dat Foster zijn nieuwe vriendin heeft meegenomen. Haar beste vriendin Naomi (Ackles, aka Rachel Gatina) komt met een geniaal plan: ze stelt voor om haar broer als nepvriendje van Jolie te laten spelen. Buckley, die tijdens het zevende seizoen in One Tree Hill kwam als de sportagent van Nathan, speelt de broer van Naomi.

En inderdaad, dit klinkt als een typische kerstfilm met nostalgische acteurs. Wij verheugen ons er nu al op!