Met deze 5 simpele tips help je al mee aan een duurzaam leven

Zorg dat je altijd een extra tasje bij je hebt In plaats van een extra plastic tas van de winkel kan je ook een eigen tas meenemen. Koop een boodschappentasje dat je tot een klein frommeltje kunt opvouwen en altijd extra in je tas hebt zitten. Het zit ‘m in de kleine dingen.

Kies voor slow fashion De mode-industrie is alle behalve goed voor het milieu. Denk dus goed na over wat je koopt en zorg goed voor je kleding zodat het minder snel slijt. Steeds meer merken doen aan duurzame fashion en het is echt niet per se onbetaalbaar!

Gebruik zo min mogelijk plastic Minder plastic gebruiken is zo moeilijk nog niet. Kies bijvoorbeeld voor een Dopper in plaats van elke dag een plastic flesje. Of ga voor een broodtrommel in plaats van een boterhamzakje. Koop geen plastic rietjes maar koop éénmalig rietjes van bamboe of staal.

Afval scheiden Sommige gemeentes zijn al goed bezig en scheiden verplicht hun afval, maar dat is nog lang niet overal zo. Begin er dan alvast zelf mee. Het is een kleine moeite.