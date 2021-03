Met deze vijf lichaamsgewicht oefeningen train je je hele lijf (YES!)

Er zijn een paar oefeningen die in geen enkel fitnessklasje overgeslagen worden: ‘The Big Five’, zoals Well+Good ze noemt. Planking, push-ups, burpees, mountain climbers en – de gedoodverfde favoriet voor een flinke, strakke derrière – squats. Maar waarom zijn deze oefeningen nou zo goed voor je?

Trainers zijn er dol op, want met één oefening pak je meerdere spiergroepen, zowel in je boven- en onderlichaam. En daarom, of je nou ervaren of beginner bent, maken deze oefeningen je lijf ook meteen sterker. Trainer Ashley Joi, legde het goed uit aan Well+Good: ‘Deze oefeningen zijn de basis van fitness. En als je met lichaamsgewicht oefeningen start, krijg je niet zo snel last van blessures en weet je hoe je lichaam beweegt. En zo kom je dichter bij je fitnessdoelen.’ En eh, noot van ons, dat het goed voor je is, betekent niet dat het leuk is. Deze trainingen zijn trouwens wél echt leuk.

Planking

Trainer Ashley Joi: ‘Ik geloof dat planking de beste buikspieroefening is, omdat je helemaal lichaam wordt gebruikt. Ook is het een van de oefeningen die je je laten focussen en waarmee je bewuster wordt van je lichaam.’ Naast dat de abs worden aangemaakt, pak je ook je glutes en schouders mee.

Eigenlijk zijn push-ups niets anders dan ‘bewegend planken’. Dat betekent dat je zo’n beetje dezelfde voordelen krijgt als hierboven bij planking staan beschreven, maar dat je ook je arms en schouders flink aanpakt. Nog geen pro? Ook op je knieën train je jouw armen en schouders.

De meest gehate oefening van zo’n beetje iedere sporter: de burpee. Niet gek, want het is dodelijk vermoeiend, omdat het een combinatie is van cardio en kracht. Bovendien zitten er in een burpee, heel veel andere oefeningen verwerkt. Planks, push-ups en jump squats. Je doet die gehate oefeningen dus wel met een goede reden: het trainen van de buik, armen, schouders én benen. En oja, hadden we al gezegd dat het je uithoudingsvermogen traint? Kans is groot dat je helemaal doorweekt bent van het zweet na een setje van 10 burpees.

Een echte ab killer: de mountain climbers. Ook wel planking, maar dan met beweging, dús cardio. Je kunt hem langzaamaan doen, zo heb je minder last van verzuring, maar je kunt met je rechterknie naar linkerelleboog en andersom, om de zijkanten wat meer aan te pakken.

We weten allemaal wat een squat is, thanks to de billen van Kim K. Maar het zijn niet alleen maar je benen en billen die je er mee traint. Sterker nog, met een traditionele squat pak je alle spieren van je heupen tot je tenen en daarbij moet je ook je buikspieren aanspannen. Win-win-win.

