Met wie is Ghislaine Maxwell in het geheim getrouwd?

De socialite en ex-partner van de steenrijke Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein (1953-2019), Ghislaine Maxwell, is volgens aanklagers in het geheim getrouwd. Alleen weigert ze te zeggen met wie. Dit melden verschillende media, waaronder The New York Post.

Maxwell werd dinsdag vanuit de gevangenis via een videoverbinding voorgeleid aan een rechter in New York op verdenking van onder meer het ronselen van minderjarige meisjes voor Epstein.

Vijf miljoen dollar

Ze weigert volgens aanklagers niet alleen te zeggen met wie ze is getrouwd, maar laat ook niets los over haar vermogen of bezittingen. Haar advocaten wilden dat ze tegen een borgsom van 5 miljoen dollar voorlopig zou vrijkomen vanwege het gevaar op een coronabesmetting in de gevangenis. Maar wie de vijf miljoen dollar voor haar zou betalen was niet duidelijk. In de rechtbank verklaarde Maxwell dat ze alles ontkent: ‘Onschuldig, edelachtbare.’ Ze kan een maximale celstraf van 35 jaar krijgen.

Onder de radar

In een eerste rechtszitting tegen de vermeende ‘madam’ van zedenmisbruiker Jeffrey Epstein blijkt dat ze er met onder meer een valse naam in geslaagd is lang onder de radar te blijven. Volgens justitie heeft Maxwell veel moeite gedaan onder de radar te blijven sinds Epstein vorig jaar werd gearresteerd. Ze wikkelde haar telefoon in aluminiumfolie in de hoop zo niet gevolgd te kunnen worden. Ook had ze voormalige Britse militairen ingehuurd om haar te beveiligen. Het huis verliet ze nooit, volgens een beveiliger. Als ze iets nodig had, stuurde ze haar lijfwachten op pad met een creditcard. Ze gebruikte een nieuw emailadres en een nieuw telefoonnummer, onder de naam G. Max.

Vluchten

De rechter vreesde ook dat ze de benen neemt als ze op borgtocht vrij zou komen. Maxwell heeft maar liefst drie nationaliteiten: Britse, Amerikaans en Frans. En omdat Frankrijk geen staatsburgers uitlevert aan de VS zou ze er weer onderuit kunnen komen. Maxwell heeft een aanzienlijk vermogen, deels verborgen gehouden voor justitie. Met geld zou ze manieren kunnen vinden om de VS te ontvluchten voordat het proces tegen haar begint, in juli volgend jaar. Het verzoek om op borgtocht vrij te komen is dan ook afgewezen. Ze blijft vastzitten tot het proces in juli volgend jaar begint. Justitie heeft een solide zaak tegen Maxwell. ‘Het bewijs lijkt sterk,’ constateerde de rechter.

Een gouden vriendschap

Ghislaine ontmoette de steenrijke Jeffrey Epstein in New York, nadat haar vader en tevens mediamagnaat Robert Maxwell was overleden. Zowel Maxwell als Epstein begaven zich lustig in de society kringen van de rich and famous. Het bleek een gouden match: Ghislaine had de connecties en de beroemde achternaam, Jeffrey had het geld. En zo geschiedde dat Ghislaine Jeffrey introduceerde bij invloedrijke personen zoals Bill Clinton (die meerdere keren meevloog met Epstein’s ‘Lolita Express), Donald Trump en prins Andrew. Samen reisde het duo de hele wereld over.

