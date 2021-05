Waar we Anna Nooshin vooral kenden van haar lange zwarte lokken, gooit ze het over een totaal andere boeg. Met haar nieuwe blonde coupe gaat ze voor een volledig ander uiterlijk.

Verandering

De influencer introduceert haar nieuwe coupe op Instagram. Ze kan haar enthousiasme bijna niet meer op: ‘Zo, ik heb het eindelijk gedaan. Ik heb het gedaan! Ik ben blond en ik kan niet ophouden over de opwinding, de angst, maar vooral het geluk dat ik het eindelijk heb gedaan.’

Blonde droom

Het is altijd al een droom geweest van de influencer om haar coupe te blonderen. In 2017 ging ze al eens als blondine door het leven met een pruik, alhoewel ze toen nog haar twijfels had: ‘Ik weet niet of dit per se een kleur is die ik zelf zou dragen, maar ik vind het wel grappig.’ Ook vorig jaar spotte we haar met een blonde pruik op haar Instagram stories. Toch was er nog niet te spreken over een écht blond kapsel. Tot vandaag dus, want samen met haarstylist Floor Kleyne hakte Anna de knoop door.

Vlog

Hoewel Anna haar leven al een tijdje niet meer vastlegt met haar videocamera, komt er vandaag toch een vlog online van haar haartransformatie. Wij zijn in ieder geval heel benieuwd en hopen nog lang te kunnen genieten van de blonde Anna.

