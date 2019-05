Nog even over dat MET Gala, hoe zit het nou met het thema?

Zoals je Instagram feed heeft duidelijk gemaakt: gisteravond heeft het jaarlijkse MET Gala weer plaatsgevonden. Iedere genodigde – lees gerust: A-list celeb – dient zich te houden aan een niet-zo-strikte dresscode. Dus leuk al die foto’s, maar heb jij een dresscode kunnen ontdekken?

Wij niet. We zagen extravagante veren, felle kleuren, asymmetrische hoofdtooien en in het geval van Kim Kardashian wederom veel naakt (kritisch nootje: hoezo kan deze vrouw in niets anders ‘creatief’ zijn dan haar naakte lichaam? Verzin eens iets nieuws, mijt). Maar een thema? Nee, dat konden we niet echt ontdekken. Daarom hebben we het even uitgezocht; het thema van dit jaar was Camp: Notes on Fashion.

Waar komt het thema vandaan?

Het thema is gebaseerd op het essay van Susan Sontag ‘Notes on Camp’ uit 1964. In dit essay geeft de schrijfster 58 definities van ‘camp.’ Denk hierbij niet aan kamperen, het schoolkamp of een tent. Maar neen, met deze camp wordt iets heel anders bedoeld.

Wat wordt ermee bedoeld dan?

Een van de definities die Susan geeft aan camp is: ‘het grootste kenmerk van camp is de geest van extravagantie. Een camp is een vrouw die rondloopt in een jurk gemaakt van drie miljoen veren.’

Alessandro Michele, de creative director van Gucci en een van de voorzitters van het MET Gala, legt het thema wat simpeler uit: ‘camp is het unieke vermogen om kunst van het hoogste niveau en popcultuur te combineren.’ Met andere worden: camp is de kunst om van het alledaags iets heel modieus te maken.

Even wat voorbeelden

Ga bijvoorbeeld terug naar de woonwagenkampen van 30 jaar geleden en de gouden naamketting. Dat was toen het vaste accessoire van iedere ordinaire woonwagenbewoonster. Inmiddels – mede dankzij Carrie Bradshaw – is de gouden naamketting uitgegroeid tot een geliefd accessoire in de hoogste modekringen. Hetzelfde geldt voor de ‘sportschoen.’ Ook dit plat schoeisel is omarmd door menig luxe modemerk.

Ook leuk om te weten: camp is mogelijk afgeleid van het Franse se camper, wat inhoudt dat je overdreven poseert. Dat zit wel snor, hè Gaga?