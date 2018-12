Mezdi verscheen gisteren in Ex on the Beach Double Dutch en dat brengt nogal wat teweeg

De reuring begon vorige week al: zal Mezdi verschijnen in de vierde aflevering van Ex on the Beach: Double Dutch? Fans van het programma waren er maar wat druk mee en zelfs Michella Kox ging op zoek naar antwoorden. De grote ontknoping volgde gisteren, toen de betreffende aflevering werd uitgezonden op de teevee. En je raadt het al, Mezdi bleek inderdaad voet aan de #EOTBDD-grond te zetten. En dat zorgde voor heul veul rumoer.

Een ijs-, ijs-, ijskoud welkom

Verdient Mezdi een warm welkom, na al zijn fratsen tijdens (en na) Temptation Island? Je zou het je kunnen afvragen. Brody – ‘één woord: Brody bad baby’ – vindt in ieder geval van niet. Zodra Mezdi met één teen het strand raakt, verwelkomt hij Mezdi met een flink pak slaag. Of Mezdi daar van schrikt? Neuh joh, ben je gek. ‘Dat is het Mezdi-effect, denk ik. Zodra ik met mijn energie ergens kom, ontstaat er drama. En ja, dat gevecht met Brody… Hij besprong mij iets te enthousiast. Brody is nu eenmaal iemand die daar goed in is. Maar dat wil niet zeggen dat ik mij ga laten doen.’ Aldus de immer nobele Mezdi.

Oh Lena toch

Dan denk je dat je alles gehad hebt, maar nee, Mezdi zorgt voor nog meer drama. De kijker leert al snel dat Mezdi de ex is van Lena. En Lena blijkt nog niet helemaal over hem heen. Waar Mezdi meteen aangeeft dat hij hier is voor zijn lol, en niet om Lena teru te winnen, blijkt Lena nog met de nodige gevoelens te zitten. Zij is zichtbaar geëmotioneerd, hij barst van de grootspraak.

Ehh Daniëlle, ben je daar…?

En dan wordt het pas écht interessant. Mezdi legt uit wat Lena en hij dan precies hadden. ”Lena is slachtoffer geworden van de ‘fuckboy disapear-truc’. Na vier keer was ik verdwenen. Ik was naar het buitenland voor Temptation Island. Zij zag dat spontaan op televisie en dat was eigenlijk een beetje de afsluiting.’ Ehh, betekent dit dat hij vreemdging met Lena tijdens zijn relatie met Daniëlle?

Nog wat nobele woorden voor Lena

Mezdi lult er opvallend goed omheen: ‘Lena en ik zijn ook nooit een setje geweest. Ik heb haar eens in de auto… euhm, bestudeerd. Dat was het in feite. Ik had geen gevoelens voor haar of iets dergelijks, ’t was voor mij heel neutraal. We deden niet veel anders dan seks dus ik dacht dat het daarom draaide.’ Nou Lena, steek die maar in je zak.

Angelica

Dacht je dat alles was? Ha, nee natuurlijk niet. Want niet veel later laat ook Angelica weten sex met Mezdi te hebben gehad. Wij vermoeden dat Mezdi nog voor veel meer reuring gaat zorgen.

heel nederland zal weer zien wat voor zwijn jij bent, mezdi #eotbdd pic.twitter.com/Nvy8BrIIxS — daphne (@daphne23682053) 16 december 2018

Dus mezdi was 2 jaar met danielle tijdens temptation maar Lena is een ex van voor de opnames🤔 #eotbdd pic.twitter.com/JuI1KSSApq — Kim Huysmans (@kim_huysmans) 17 december 2018

Alles zou compleet zijn als Tim aan iedereen komt vertellen dat Mezdi met een topless dame in bed ligt.#eotbdd pic.twitter.com/vNv99tuVOz — Christiaan Stevens (@C_Stevens7) 16 december 2018

Mezdi: Lena en ik hadden iets maar toen vertrok ik naar Temptation Island Daniëlle: pic.twitter.com/LxnlBIWWHl — Bleona (@bleona_u) 17 december 2018

