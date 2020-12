Gillende keukenmeiden, rotjes en vuurpijlen. De jaarwisseling is voor onze trouwe viervoeters geen pretje. Gelukkig voor Felix en Fikkie geldt er dit jaar een vuurwerkverbod. Toch zal er hier daar en illegaal wat knallen (foei!). Zo help je je huisdier door New Years Eve heen.

Alvast even een disclaimer: elk huisdier is anders, de ene tip kan wel werken en de ander totaal niet. Het is vooral belangrijk dat je zelf aanvoelt wat jouw pluizenbol nodig heeft.

Geluid van vuurwerk

Er zijn een aantal dingen die je kan doen voorafgaand aan Oud en Nieuw. Bel met de dierenarts en vraag om advies. Soms kan hij rustgevende medicatie voorschrijven. En laat je huisdier wennen aan het geluid van vuurwerk door een cd af te spelen of YouTube in te schakelen.

Praat tegen je hond of kat

Het meest stressvolle moment is toch wel echt om 00.00 uur zelf. Dit jaar zal het gelukkig minder zijn, maar toch zijn er een aantal dingen die je kan doen als er vuurwerk afgestoken wordt. Sluit ramen en deuren en gordijnen, om weglopen te voorkomen en het geluid te dempen.

Blijf bij voorkeur thuis en praat op een kalmerende manier tegen je hond of kat. Zoekt je huisdier steun, geef die dan. Straf hem niet bij een angstige reactie. Aaien mag, mits hij of zij dat fijn vindt. Ook kan je met hem spelen, voor de afleiding. Happy New Year!

Bron: De Dierenbescherming | Beeld: iStock