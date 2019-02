Leaving Neverland: broers van Michael Jackson noemen docu een leugen

Vanaf het moment dat Leaving Neverland, de documentaire over Michael Jackson’s seksueel misbruik, is uitgezonden op het Sundance filmfestival, houdt het de gemoederen flink bezig. Kijkers van de documentaire – waaronder vooraanstaande journalisten van Rolling Stone – reageren geschokt en spreken van gruwelijke details. Nu springen de broers en een neef van de King of Pop in de bres. Zij zeggen dat de documentaire is gebaseerd op leugens.

‘Hij is niet zo’

Jackie, Tito, Marlon en Taj Jackson hebben de documentaire niet gezien, maar durven met zekerheid te stellen dat de documentaire berust op verkeerde interpretaties. Op de vraag van presentatrice Gayle King hoe ze er dan over kunnen oordelen, zegt Jackie: ‘Ik ken mijn broer. Ik ben de oudste, dat is mijn kleine broertje. Hij is niet zo. Ik ken Michael, ik weet waar hij voor stond. Hij wilde de wereld samenbrengen, kinderen blij maken. Zo’n mens was hij.’

Toch is er rondom Michael Jackson altijd veel ruimte voor speculatie geweest. Hij nodigde kinderen uit op zijn landgoed en hield slaapfeestjes met hen. Juist daar zit de crux. Want, zo vult neef Taj zijn oom aan, ‘mijn oom ging inderdaad om met jonge kinderen, maar op een volledig onschuldige manier. Ik snap heus wel hoe dat overkomt. Voor de buitenwereld is dat raar. Hij begreep niet hoe dat voor de buitenwereld kon overkomen. Dat gebrek, zijn naïviteit, dat is waar hij aan ten onder is gegaan.’

Nog een fragment van het interview:

Leaving Neverland

In Leaving Neverland vertellen Wade Robson en James Safechuck over het jarenlange seksueel misbruik van Jackson waar zij als kind slachtoffer van waren. Beide mannen verklaarden tijdens rechtszaken tegen de muzikant dat hij zich nooit ongepast had gedragen in hun bijzijn. In Leaving Neverland laten zij weten dat ze zich gedwongen voelden die verklaring af te leggen. Het is de eerste keer dat de mannen praten over het misbruik. Interessant is dat ook de ouders van de jongens worden geïnterviewd. Want zij lieten immers toe dat een volwassen vent slaappartijtjes hield met hun zonen.

De documentaire Leaving Neverland is op 8 maart te zien bij NPO3, inclusief voor- en nabeschouwing.

De trailer van de documentaire:

Lees ook:

Wereld in rep en roer door Michael Jackson-docu: wat is er aan de hand?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.