Michael van der Plas maakt een eind aan de geruchten over zijn deelname aan ‘Temptation Island VIPS’

De geruchtenmolen draait al een tijdje op volle toeren, want zien we Michael van der Plas en zijn vriendin Naomi terug in het volgende seizoen van ‘Temptation Island VIPS’? De ex van Samantha, beter bekend als Barbie, komt nu met het verlossende antwoord.

Lees ook:

Fajah Lourens proest het uit: ze is gevraagd als verleidster voor Temptation Island VIPS

Eerder deze week kwam naar buiten dat Michael de verleiding wel aan zou durven gaan, maar zijn vriendin een deelname aan Temptation Island VIPS niet zo zou zien zitten. Niet omdat ze bang is dat haar partner een scheve schaats zou rijden, ‘maar de beelden die ze je laten zien, kunnen wel veroorzaken dat je elkaar toch minder gaat vertrouwen op het moment dat je weer thuis bent en dat is waar ik problemen mee heb’, lichtte ze toe.

Verlossende antwoord

Maar doen de twee nu wel of niet mee aan de ultieme relatietest? ‘Ik ga je verklappen dat het ‘m niet gaat worden’, zegt Van der Plas tegen Shownieuws. ‘Misschien volgend jaar, het is nu niet het juiste moment. Ik sta altijd open voor gekkigheid, maar we hebben zoveel gekkigheid gehad in 2018… laten we in 2019 maar gewoon lekker normaal doen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.