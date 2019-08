Deze actrice gaat Michelle Obama vertolken in een nieuwe serie over First Ladies

Een nieuwe serie over First Ladies? Yes please. Dan rijst natuurlijk meteen de vraag: wie gaat wie vertolken? Al één belangrijke actrice is aangekondigd en daarmee zijn we maar wat in onze nopjes.

Actrice Viola Davis gaat namelijk de rol van Michelle Obama vertolken. Davis treedt ook op als producent van het project, samen met haar echtgenoot en vaste zakelijke partner Julius Tennon. De serie zal te zien zijn op Showtime, maakte The Hollywood Reporter maandag bekend.

Eleanor Roosevelt

De reeks vertelt de verhalen van een aantal van de meest bekende en charismatische presidentsvrouwen uit de Amerikaanse geschiedenis. Onder meer Eleanor Roosevelt, Betty Ford en Michelle Obama komen aan bod. Showtime is hard op zoek naar nieuwe successen, nu hitserie Homeland komend seizoen ten einde loopt. Ook The Affair, dat redelijk succesvol was, stopt na dit jaar.

Meer tijd

Viola Davis krijgt binnenkort weer meer tijd; zender ABC maakte onlangs bekend dat haar hitserie How to get away with murder komend jaar ook ten einde komt. Davis speelt in de bloedstollende thrillerserie een professor criminologie die haar studenten in talloze zeer penibele situaties brengt. Davis won in 2017 een Oscar voor het drama Fences. Verder is zij bij het grote publiek vooral bekend van haar rollen in hits als The Help en Suicide Squad.



Bron & beeld: ANP