Michelle Obama reageert briljánt op ongepaste seksvraag tijdens interview

Michelle Obama interviewen is zowat de droom van iedere journalist. En áls je dan de kans krijgt, zorg je vanzelfsprekend voor een goed staaltje vragen. Jimmy Kimmel ging echter op de ordinaire toer toen hij de kans kreeg haar te spreken, en vroeg naar haar seksleven. En daar was Michelle niet van gediend.

De voormalig first lady liet echter niet over zich heenlopen en wist met een briljante reactie haar power terug te nemen én Jimmy op de hak te nemen. Wat een vrouw.

Ongepaste vraag

Op 16 maart was Michelle Obama te gast bij Jimmy Kimmel. Dat ze toezei geeft direct alweer aan wat een power vrouw het is, gezien een eerder interview met de presentator in het verkeerde keelgat schoot. Zeven jaar geleden, toen ze nog first lady was en interviews aan de lopende band deed, vroeg hij namelijk zomaar naar haar seksleven met Barack Obama.

Seksleven

Tijdens het interview halen de twee de ietwat pijnlijke herinnering op. ‘Ik vroeg je op de avond dat Osama bin Laden op bevel van je man uitgeschakeld was, of jij en je man die avond de liefde bedreven om het te vieren’, herinnert Jimmy zich met schaamrood op zijn kaken. Ondanks dat ze destijds niets wilde loslaten over haar seksleven, doet hij nu nog een poging.

Briljante reactie

Michelle’s reactie? ‘Weet je, ik moet je vertellen dat je om een ​​of andere zeer zieke reden erg geobsedeerd bent door dit deel van mijn leven. Nog nooit heeft iemand zich zo ingespannen om hierover te praten zoals jij, Jimmy Kimmel. Dat zegt veel over jou, en niets over mij.’

Ze vervolgt: ‘Dat is echt wat je wilt weten? Jij bent gewoon nog steeds die kleine jongen in je slaapkamer, die stiekeme plaatjes kijkt onder de deken met je zaklantaarn.’

Bron: Eoline| Beeld: ANP