Tegen alle verwachtingen in: zijn Mick en Daisy uit MAFS dan tóch nog samen?

Als er een koppel is dat zeker de scheiding aan gaat vragen in MAFS, dan zijn het Mick en Daisy wel. De twee zijn ab-so-luut geen match en strooien eerder met verwijten, dan met rozenblaadjes. Maar toch doet de Amsterdammer een opvallende onthulling.

Morgen is dé ontknoping (al kun je nu op Videoland de uitslag zien) en besluiten de stellen of ze getrouwd willen blijven. Tot die tijd moeten ze hun lippen stijf op elkaar houden, maar Mick wil toch het een en ander kwijt.

Mick Daisy MAFS

Hij ging namelijk samen met Lars live op Instagram, waar ze het een en ander bespraken over hun deelname. Want wat heeft Mick bijvoorbeeld geleerd van zijn deelname? ‘Dat ik voorlopig nog even met zijwieltjes moet fietsen’, grapt hij. Hiermee heeft hij het natuurlijk over Sonny uit Temptation Island en zo komen beide programma’s tóch nog bij elkaar. Proces hier, verbinding daar: we hadden het kunnen weten.

Alles komt goed

Toch wil Mick nog even duidelijk maken: ‘Nee, ik heb een hele leuke lieve vrouw. Alles komt uiteindelijk goed en er gebeurt meer dan er op tv wordt uitgezonden.’ Daarna wordt eigenlijk snel de Q&A afgerond, dus dan rijst de vraag: verklapte de deelnemer per ongeluk meer dan de bedoeling was? Morgen wordt definitief duidelijk hoe het nu zit tussen de twee. Maar hierdoor lijkt het erop alsof er tóch nog hoop is tussen Mick en Daisy…

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Mick Römer (@romertje)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Love Reality | Beeld: NT Visuals (RTL)