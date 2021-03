Nieuwe liefde of niet: Mick uit ‘MAFS’ geeft opheldering over ‘vriendin’

Dat er absoluut geen vonk was tussen Mick en Daisy in MAFS, moge duidelijk zijn. Zelfs tot op het allerlaatste moment kon de Amsterdammer het maar niet goed doen. Einde huwelijk dus, máár: de beste man zou wel het geluk in de liefde gevonden hebben. Of toch niet?

Dat liet Mick vorige week weten in gesprek met RTL Boulevard. Want hoewel Daisy dan misschien niet de vrouw van zijn dromen was, is er misschien wel een andere potentiële nieuwe liefde in zijn leven. ‘Ik heb nog wel iemand op het oog’, verklapte hij.

Mick MAFS liefde

Toch betekent dat niet dat hij ook met deze dame meteen in het huwelijksbootje gaat stappen. ‘Het is echt nog heel pril. Ik denk dat ik het een kans ga geven. Hopelijk komt het van beide kanten’, verklaart Mick. ‘Maar we hebben elkaar nog niet gezien.’

Beetje dollen

Maar in een Instagram Live met goede vriendin Monique Smit – die hem overigens ook opgaf voor het programma – blijkt het tóch wat anders te zitten. Mick legt uit: ‘Toen kwam er een onderwerp en ging ik leuk praten met de dame van Boulevard. En toen is er een beetje gedold.’

DM’s

Hij vervolgt: ‘Er hebben verschillende meiden gewoon leuk gereageerd.’ En daar heeft de Amsterdammer weer wat op terug geschreven. Mick laat in een statement weten geen liefde in zijn leven te hebben: ‘Ik moet nog wennen aan alle media-aandacht en het is soms ook lastig wat je moet zeggen. Ik reageer gewoon op leuke DM’s die ik krijg op Instagram en we zien wel waar het schip strandt.’ Ook weer duidelijk.

Excuses aangeboden

Voor Mick hield het liefdesexperiment op op Schiphol, zo vertelde hij eerder in gesprek met het AD. Toch betekent dat niet dat er helemaal geen contact meer is met Daisy. ‘Maar wel heel oppervlakkig. We hebben dingen uitgesproken.’ Daisy heeft haar excuses aangeboden voor bepaalde dingen die zijn gebeurd. ‘Verder heb ik geen behoefte meer aan haar in mijn leven. Natuurlijk, als ik haar tegenkom op een terrasje bied ik haar een drankje aan. Er is wederzijds respect, maar daar blijft het bij.’ En daarmee sluit Mick na de aflevering van gisteravond dit hoofdstuk uit zijn leven af.

