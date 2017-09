H&M doet het wel eens een poging, Primark doet wel eens een poging, maar toch verplettert Disney ze allemaal met haar bloedeigen Micky Mouse Denim collectie. Want Micky en Minnie Mouse staan nergens zo leuk als op deze jasjes, broeken, truien en tassen. Yes yes, deze stijlvolle Micky Mouse Denim collectie is de droom van iedere Disney fan!

Micky Mouse Denim

Special voor deze collectie – genaamd The It List – werkt Disney samen met denim merk SIWY. Een perfecte match, want het combineert de stoere spijkermodellen met de iconische, schattige Micky en Minnie Mouse. Is niet alles schattiger met Micky’s oren?

Toegegeven, de verschillende items van de collectie zijn aardig aan de prijs: variërend tussen de €150,00 en €450,00. Maar dan heb je wel een perfecte fit, goede kwaliteit en continu Micky of Minnie om je heen. Wil je direct shoppen? De collectie is verkrijgbaar via de officiuele Disney shop.

Bron: Disney, beeld: Disney