Ergens heel goed in zijn voelt goed. En de beste zijn voelt misschien nog wel beter. Maar wist je dat middelmatig in sommige gevallen veel beter is voor het resultaat? Vooral op de werkvloer en in teamverband heeft streberig gedrag vaak juist een averechtse uitwerking.

Gedragspsycholoog Chantal van der Leest vertelt aan het AD dat het zogenoemde ‘too-much-talent-effect’ een stijgend probleem van de moderne, individualistische samenleving is.

Gezonde concurrentie

Een beetje gezonde concurrentie in het leven is prima. En natuurlijk is het ook hartstikke menselijk en om jezelf te willen blijven ontwikkelen en verbeteren. Kritisch naar jezelf blijven kijken en groeien op ieder vlak in je leven wordt vanuit ale hoeken aangemoedigd, en we gaan je ook zeker niet vertellen dat je daarmee moet stoppen.

Te veel talent

Maar je hoeft niet op íeder gebied uit te blinken. Sterker nog, middelmatig zijn is in sommige gevallen juist beter dan de beste willen zijn. Dit geldt voornamelijk in teamverband, blijkt uit onderzoek van Psychologen Adam Galinsky en Roderick Swaab. Zij ontdekten dat wanneer er te veel talent in een team is, dit een nadelig gevolg heeft.

Onderzoek

Stel je voor: in jullie dansteam willen jullie állemaal op de voorgrond staan, waardoor de choreografie onmogelijk wordt. En een voetbalteam waarin iedere speler wil scoren en vergeet samen te werken, kan alleen maar nadelig uitpakken. Dit onderstreept het onderzoek van de psychologen: één toptalent in een team verbeterde de prestaties van het gehele team, maar met elf tópspelers waren de resultaten veel slechter.

Samen middelmatig

Alle topspelers in hetzelfde team waren meer bezig met hun eigen kunde en uitblinken, dan de gezamenlijke missie van het team om te winnen. Kortom: als je eigen baas bent is de beste willen zijn in wat je doet geen enkel probleem. Maar werk je in teamverband? Dan is naast elkaar middelmatig zijn toch een grotere succesformule dan allemaal uitblinkers te willen zijn.

