Bonkende hoofdpijn, lichtflitsen, misselijk, geen licht kunnen verdragen. Herkenbaar? Dikke kans dat je dan migraine hebt. Migraine is niet ‘gewoon’ een hoofdpijn, zoals mensen wel eens denken, maar een hersenziekte, die op de tweede plek staat van meest belastende ziekten wereldwijd.

Voor migraine zijn twee soorten medicatie in het leven. Preventieve medicijnen en medicatie die alleen in wordt genomen bij een aanval. Maar een écht geneesmiddel? Dat is tot op heden nog niet ontwikkeld. Toch gaan er verhalen de ronde van mensen die hun oplossing gevonden hebben. Niets pillen, spuitjes of operaties: een piercing kan de oplossing zijn.

Daith piercing tegen migraine

Niet zomaar een piercing, het gaat om de daith piercing. Die wordt aan de binnenkant van het oor gezet. In het kraakbeen, maar dan het stukje net boven de ingang van je oor. Het idee van de piercing is dat ‘ie bepaalde acupunctuurpunten in het oor stimuleert. Op internet zijn verschillende positieve verhalen te lezen van mensen die hebben ondervonden dat de daith piercing helpt tegen migraine aanvallen. Zou het?!

Placebo effect

Toch zegt wetenschapper Juline Michele Bryson dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat de daith piercing helpt tegen migraineaanvallen, zo is te lezen op JAN. Maar, zegt ze, ondanks het gebrek aan wetenschappelijk bewijs, kan het wel helpen. Namelijk door het placebo effect. Dat geeft de kracht om je happy te voelen en dat is sterker dan je denkt.

Kortom: of het nou écht werkt of niet; als dit placebo effect jou helpt om die aanvallen te verminderen, prima, toch?

Bron: JAN, VICE | Beeld: Getty Images