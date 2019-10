Klik op een vlog van Monica Geuze, de Huismuts of Jamie Li en stiekem ben je aan het wachten op het moment dat de kids in beeld komen. Want kinderen, die zijn pas echt schattig om naar te kijken. Niet zo gek dat steeds meer ouders ontdekken dat een kind als vlogger booming business is kan zijn. In de documentaire Mijn dochter de vlogger duiken filmmakers Joep van Osch en Doortje Smithuijsen in de wereld van de achterkant van de schattige vlogs: de ouders.

In Mijn dochter de vlogger worden de ouders van kinderen met een eigen YouTubekanaal gevolgd. De ouders van Jaydie (3), Jaylinn (9) en Nina (13) zijn om verschillende redenen enorm betrokken bij de YouTube-carrière van hun dochters. Zij zijn fulltime bezig met content maken, video’s filmen en monteren, algoritmes inschatten, managen, fotoshoots bijwonen en hun kinderen naar borrels en optredens chauffeuren.

De documentaire onderzoekt de vraag waarom deze ouders zo betrokken zijn bij het online succes van hun kind. Is het te vergelijken met ouders die staan te schreeuwen langs de lijn van het hockey- of voetbalveld? Gaat het om de verdiensten dóór het kind, of om de kansen vóór het kind? Want, zo zegt een van de ouders in de documentaire: ‘Tegen de tijd dat ze zes is, zit haar hele klas op Youtube. Ik geef haar zo een voorsprongetje.’

Tijdens een vakantie in Indonesië raakte Doortje gefascineerd door de optrekkende wereld van kinderen als vloggers op YouTube. Ze maakte kennis met een 7-jarig meisje die ‘vloggertje speelde’ en haar vader bleek een groot speelgoedimporteur. Hij wees Doortje op de verborgen wereld – althans, verborgen als je zelf geen kinderen hebt of kind bent – van het ‘unboxen’ van speelgoed op YouTube.

Doortje raakte geïntrigeerd door de jonge vloggertjes, maar vooral door de ouders. Die zijn vaak de drijvende kracht achter de YouTubekanalen. Samen met Joep maakte ze deze docu, die een intieme, eerlijke kijk achter de schermen van de vlogcamera’s biedt.

Mijn dochter de vlogger is woensdag 16 oktober te zien op het YouTubekanaal van NPO 3. Op donderdag 17 oktober is de documentaire te zien om 23.30 bij VPRO op NPO3 .

Bron: NPO, de Volkskrant, Het Parool | Beeld: VPRO