Mijn relatie is over 2.0: Temptation’s Sonny gooit de handdoek in de ring

Het is nog maar aflevering 3 van Temptation Island, maar harten lijken al gebroken, hartjes zijn gaan branden (in de kamers dan hè) en planten zijn gesneuveld. Vooral Temptation’s Sonny vindt zijn relatie met Jaydi eigenlijk wel welletjes geweest.

Want laten we daar even mee beginnen. Terwijl de vrouwen een rustige avond hebben gehad, hebben de mannen in hun villa ineens het licht gezien. En dan is dit geen heldere variant, maar vooral eentje waardoor ze hun wederhelft eigenlijk aan de kant willen zetten.

Temptation’s Sonny

Vooral Sonny trékt het gewoon allemaal niet meer. Want wil hij nu vriendschappelijk uit elkaar gaan of dat zijn relatie ophoudt? Lastige keuze natuurlijk, tussen deze twee totaal verschillende opties. Ahum. De volgende dag zit hij dan ook niet lekker in zijn hum en wil hij niet op date met ‘één van zijn crushes’.

Sonny, zelfbenoemd God's gift to women, wil niet met z'n crush op date, omdat hij in het proces zit met Jaydi om te kijken of vriendschappelijk uit elkaar gaan of dat het ophoudt. Zijn #TemptationIsland is dus duidelijk geen Love maar Leave. — SylviaW (@Zyll87) December 3, 2020

Love or leave? Waardeloze toevoeging. Ze geven sneller hun relatie op dan bij de gewone #temptationisland — Bundle of Joyce (@jaytjemineetje_) December 3, 2020

Sonny is precies het type die nooit verliefd zou kunnen worden, alles faked en forever playboy zal blijven 🤡 #TEMPTATIONISLAND — esmee. (@esmeeevdw_) December 3, 2020

Even alleen zijn

Wat-ie dus echt wil? Even alleen zijn. Laat dat nu niet helemaal het concept zijn van het programma, dus Sonny moet toch iemand kiezen om mee op date te gaan. Maar omdat-ie niet zichzelf kan laten zien zoals hij normaal is, vindt-ie het niet eerlijk om z’n crush te kiezen. Hij wil even ergens ‘z’n ei kwijt kunnen leggen.’ Oftewel, na dit spirituele geneuzel besluit hij Sophie mee op date te nemen.

Dat er echt vrouwen zijn die op zo'n type als Sonny vallen. Ik kan er gewoon niet bij 😫 #temptationisland — Kel (@kel_v_s) December 3, 2020

Hartjes

Nou goed, iedereen heeft uiteindelijk iemand gekozen, maar er wordt nóg een aspect toegevoegd aan het programma. Met wederom een hartje. De makers van het programma dachten dit jaar: wat als we nu gewoon alle mogelijke opties in één show proppen? Helaas werd hun hart niet compleet gemaakt en iedereen besloot het lekker bij deze date te laten.

De zwakste schakel

Alsof dat nog niet genoeg was, maken er óók nog eens twee nieuwe verleiders hun entree. Maar omdat de bedden inmiddels vol zijn, moet er iemand daarvoor in de plaats naar huis. Helaas pindakaas, Carré en Bowie zijn de zwakste schakel en moeten de villa verlaten. Oh en mogen we nog even een hartje geven aan Sorelis, die zich ook gewoon Solero laat noemen? Als híj het niet gaat redden, dan weten we het ook niet meer.

Ik heb steeds de neiging om in Sorelis zijn wangetjes te knijpen. DIT is de absolute good guy. #Sorelis #temptationisland #videoland — Lodo Konjo (@CryptoLodo) December 3, 2020

