Een gezellig samenzijn van fraudeurs: Mike ‘The Situation’ heeft het naar zijn zin met Fyre-baas in de gevangenis

Afgelopen week kwam al het aangename nieuws naar buiten dat Mike ‘The Situation’ het prima naar zijn zin heeft in de gevangenis. Nu blijkt ook met wie hij het daar zo leuk heeft: Billy McFarland, de baas van Fyre Festival.

Mike, die momenteel een straf van acht maanden uitzit wegens belastingontduiking, trekt regelmatig op met Billy McFarland, die een straf uitzit van zes jaar in verband met de grote Fyre fraude. Dat vertelden Mike’s collega’s Pauly D en Vinny tijdens een radioshow. Net als Snooki hebben ze bijna dagelijks contact met Mike.

Fyre Festival x the Fappening x Jersey Shore

Maar Billy is niet de enige met wie Mike zo nu en dan een potje schaak speelt. Ook George Garofano, de hacker die vastzit voor het verspreiden van naaktfoto’s van Jennifer Lawrence, behoort tot Mike’s bajeskring. Collega Pauly grapte in het radio-interview dat Mike binnenkort wel een expert moet zijn in het hacken van telefoons.

Volgens de Jersey Shore-castleden blijft Mike positief, maar kijkt hij wel uit naar het einde van zijn straf. ‘Hij heeft zijn vrouw, Lauren, en zijn werk voor de camera’s waar hij weer zin in heeft. Hij wil dit allemaal gewoon achter zich laten.’

Bingo!

Eerder liet Snooki al weten dat Mike het hele avontuur ervaart alsof hij in een bejaardentehuis zit. ‘Hij speelt bingo,’ vertelde Snooki tegenover E! Entertainment. ‘Hij is ook veel in de sportschool te vinden dus hij komt er vast helemaal afgetraind uit. Hij krijgt vast zijn sixpack weer helemaal terug. Het gaat goed met hem daar.’

Prison Shore

Mike is eind januari begonnen aan zijn celstraf. De realityster werd vorig jaar oktober veroordeeld voor meerdere gevallen van belastingontduiking. Na de celstraf staat hij nog twee jaar onder toezicht. Ook kreeg Mike een boete van 10.000 dollar en een werkstraf van 500 uur opgelegd.

De realityster en zijn broer Marc werden in 2014 aangeklaagd voor belastingfraude. Ze zouden een bedrag van bijna 9 miljoen dollar aan belasting hebben ontdoken. Marc werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.

