Dit is wat je wilt weten over Mikky Kiemeney

Ze krijgt er iedere dag honderden volgers op Instagram bij, werkt hard aan haar eigen onderneming, heeft toegang tot de meest gewilde evenementen du moment, heeft een vriend die de afgelopen maanden continu in de schijnwerpers heeft gestaan en – ook niet onbelangrijk – ze heeft ook nog eens een sympathieke uitstraling. Leuk, al dat gepraat over haar vriend en diens voetbal manoeuvres. Maar wie is Mikky Kiemeney?

Tussen schoolbanken en sporttassen

Mikky (21) is de vriendin van Frenkie de Jong, een van de jonge sterspelers van Ajax van dit moment. Daarmee zou je kunnen zeggen dat Mikky behoort tot de nieuwe generatie voetbalvrouwen. Te makkelijk, als je het ons vraagt (al werkte dat prima bij Sylvie en Yolanthe). Wij stellen aan u voor: Mikky Kiemeney.

Ze groeide op onder de rook van Tilburg, in het pittoreske Hilvarenbeek. En zo knus als Hilvarenbeek is, zo hecht is haar gezin. Naast moeder en vader heeft Mikky twee broers en woont een groot deel van haar familie bij haar in de straat. Het is een bij-elkaar-binnenlopen van jewelste. Al op vroege leeftijd maakt Mikky kennis met sport: vader en broers zijn fanatieke PSV-fans, moeder geeft hockeytraining. Als vanzelfsprekend gaat Mikky op hockey en wat blijkt? Mikky en de puck zijn één op het veld.

Al snel stroomt ze door naar het hoogste niveau. De keuze viel daarom op het Willem II college, waar rekening werd gehouden met haar (top)sportprestaties. Het leven van Mikky draait volledig om de sport; de ingepakte hockeytas gaat overal mee naar toe. Tussen de schoolbanken en sportassen was het daar waar ze Frenkie leerde kennen, waarover later meer.

Want het leven van Mikky toen, draaide om hockey: hockeytrainingen, hockeywedstrijden, hockeyvriendinnen. Het is dan ook logisch dat Mikky na het Willem II college kiest voor een studie in die richting: Sport & Economie gaat ze studeren. Die studie valt tegen en tegelijkertijd beseft Mikky dat het leven meer is dan alleen hockey op topniveau: ‘Veel mensen denken gelijk aan stappen en feestjes, maar dat was het niet. Ik ben totaal geen feestbeest. Als ik vroeger op een feestje was, belde ik altijd mijn ouders of ze me eerder konden komen halen, haha. Ik vond – en vind – hockey nog steeds heel leuk, maar ik was gewoon niet meer bereid er alles voor te geven. En ik ben competitief: ik wil alles of niets, dus als ik niet bereid was te spelen op het hoogste niveau, dan helemaal niet.’

Toch heeft Mikky nu een vriend die ook topsporter is. Hoe is het dan om hem te supporten?

‘Door de topsport die ikzelf heb gedaan, en ik kom bovendien uit een sportieve familie, begrijp ik de topsport. Ik vind het een van de mooiste dingen die er bestaat. En ik begrijp hoe graag hij het wil en wat hij er voor moet laten. Ik kan me makkelijk in hem verplaatsen. Misschien is dat ook omdat ik geen feestbeest ben ofzo, dat ik het niet jammer vind dat hij bijvoorbeeld niet mee zou gaan stappen. Maar ik snap hem helemaal en vind het ook echt leuk voor hem.’

‘Toen hij zijn eerste wedstrijd bij Ajax speelde en zich moest bewijzen, zag ik ook dat ‘ie op het veld weer gekke dingen probeerde uit te halen om indruk te maken, haha. Net als in het begin bij Willem II. Ik denk dan: ‘doe dat nou niet, dadelijk gaat het mis haha. Maar ik vind het super leuk om dat te zien. En soms is het zenuwslopend. Ik zei laatst tegen mijn moeder dat als ik niet heel oud word, het komt omdat de spanning jaren van mijn leven heeft geroofd haha.’

Na Sport & Economie vond Mikky een studie in een heel ander segment: mode en ondernemen bij de academie van Jan des Bouvrie, met als doel: een eigen kledinglijn starten.

Je bent afgestudeerd, je ster op Instagram is rijzende en iedereen wil wat van je. Hoe ga je daarmee om?

‘Als je kijkt naar vorig jaar en nu is er van de ene kant heel veel veranderd, en van de andere kant ook weer niets. Aan de buitenkant lijkt het allemaal heel anders, maar de dingen die ik nu doe deed ik een jaar geleden ook. Alleen zat ik toen nog op school. Ik ga nog steeds met dezelfde mensen om, langs de lijn van het voetbalveld sta ik al jaren en gelukkig is ook Frenkie daarin heel nuchter. Natuurlijk komen er wel mensen voorbij in ons leven die ons interessant vinden, maar tot nu toe *klopt af* hebben we dat wel doorgehad.’

Ze denkt even na en vervolgt: ’Eigenlijk denk ik dat het leven van een jaar geleden wel gelijk is aan dat van nu. Ik denk alleen ook dat ons leven over een half jaar heel anders gaat zijn.’

Wat zou je met je bereik willen doen?

‘Ik vind het wel heel leuk dat ik zoveel groei op Instagram. Ik maak bijvoorbeeld ook foto’s samen met een fotograaf. Uiteindelijk kun je met dat bereik iets anders doen en dat spreekt me wel aan. Ik ben bezig met een eigen onderneming en daar komt een groot bereik handig van pas. En ik zou ook een goed doel aan me willen binden, alleen ben ik er nog niet over uit welk doel dat gaat zijn. Ik ben me er in ieder geval van bewust dat je van het bereik mooie dingen kunt doen.’

Met mooie dingen doelt Mikky absoluut niet op bikinifoto’s waarbij ze de nieuwste detox thee aanprijst. Want Mikky – die net als de meeste van ons ook gewoon Monica Geuze en Queen of Jetlags volgt – moet daar echt niet mee aankomen bij haar vriendinnen. ‘Mijn beste vriendinnen ken ik al sinds de basisschool. Je moet weten dat als ik een post op Instagram heb geplaatst, eerst al mijn vriendinnen die foto hebben gezien. Pas na hun reactie plaats ik ‘m. En het is nog niet echt voorgekomen, maar ik weet zeker dat als ik opeens in bikini iets ga aanprijzen, mijn vriendinnen wel aan de bel trekken.’

Hoe zorg je er verder voor dat je met beide benen op de grond blijft staan?

‘Ik ben een echt familiemens en ik denk dat familie je altijd wel normaal houdt. Ook ben ik heel close met mijn oma van 92. Die vindt het allemaal prima wat er gebeurt, zolang we maar normaal blijven. Als ik behoefte heb aan rust, ga ik naar Hilvarenbeek.’

Je had het net over een onderneming, kun je daar iets meer over zeggen?

‘Ondernemen zit in mijn familie: mijn vader en broer hebben allebei een eigen bedrijf. Zolang ik nog in Nederland woon, werk ik een paar dagen per week bij mijn vader op kantoor. Uiteindelijk wil ik een eigen kledinglijn lanceren; sportief, comfortabel, alledaags, casual, boyfriend’s, tomboy, zoiets. Daar ben ik nu druk mee bezig, zodat ik daar in Barcelona meteen mee verder kan. Dan kan ik me ook daar blijven focussen op mijn eigen ding.’

Inmiddels wonen Mikky en Frenkie anderhalf jaar samen in Amsterdam en bevinden ze zich in een wervelwind van gras, glitter en glamour.

Groen gras, glitter en glamour

Want: een uiterst korte stoomcursus voetbal op dit moment: het Amsterdamse Ajax dingt als enige Nederlandse voetbalteam nog mee in de Champions League – vanavond spelen ze de halve finale – en kan daarnaast ook nog Nederlands kampioen worden. De beker (weer een andere prijs) wonnen ze afgelopen zondag, dus je zou kunnen zeggen dat de jonge voetballers als Frenkie de Jong (21), Donny van de Beek (22) en Matthijs de Ligt (19) de nieuwe sterren van het Nederlandse voetbal zijn. Van der Vaart en Sneijder mag je bij deze dus uit je hoofd zetten. Hop hop. Eind januari werd bekend dat Frenkie voor een schamele 75 miljoen euro is verkocht aan FC Barcelona. Over twee maanden verhuist Mikky samen met Frenkie naar de stad van Gaudi, sangria en la playa.

Maar hoe gáát dat dan, zo’n verhuizing? Is het waar dat een voetbalclub alles – van villa tot Porsche – voor je regelt?

‘Ja, het klopt wel dat ze je helpen. Ik ben nu al een paar keer samen met mijn broertje in Barcelona geweest om naar huizen te kijken. Dat is van de ene kant bizar en heftig, maar van de andere kant: het zou ook heel bizar zijn als ze je niet zouden helpen. Frenkie en ik zijn allebei niet bekend in Barcelona en spreken de taal (nog) niet. Ik zie niet echt voor me hoe ik als 21-jarige daar aankom en alles in mijn eentje zou moeten uitzoeken.’

Maar oké, krijg je dan alleen maar van die muy caro villa’s te zien?

‘Ja, daar zitten ook villa’s van 6 miljoen bij. Toen ik in een van de villa’s liep dacht ik: ‘uhh mag ik dan ook een plattegrond om de weg te vinden?’ Zo overdreven hoeft het allemaal niet. Frenkie en ik zijn allebei super jong en in huis zijn we net twee kleine kinderen: de boodschappen en de was worden vaak genoeg vergeten. Iedereen denkt dat we super druk zijn met een leven in de schijnwerpers, maar op de dag dat Frenkie zijn contract bij Barcelona tekende, stond hij ’s avonds gewoon de afwas te doen hoor. Ook wij hangen veel op de bank. Die glitter en glamour valt dus reuze mee. Maar ik snap wel dat het zo líjkt.’

Hoe bereid je je voor op zo’n verhuizing?

‘We krijgen twee keer per week Spaanse les bij ons thuis. En we proberen nu te genieten van ieder moment, maar het gaat natuurlijk allemaal wel heel snel: afgelopen weekend won Ajax de beker en wij hebben nauwelijks tijd om er bij stil te staan. Je leeft van dag tot dag en het ene hoogtepunt wordt gevolgd door het andere. Zoals afgelopen weekend, dat was Frenkie’s eerste prijs. Dan ben je echt trots, alleen schuif je direct door op de focus naar de volgende wedstrijd. Over een maand gaan we op vakantie en ik zie wel voor me hoe we op een standbedje liggen en elkaar aankijken van: ’wow wat was dit een vet jaar.’

Wat vind je het leukste aan deze periode?

‘Dat we heel veel nieuwe mensen leren kennen. Veel meer dan als ik bijvoorbeeld nu gewoon in Amsterdam had gewoond en gestudeerd. En dat we het allemaal samen mogen doen.’

Maar first things first: vanavond Ajax tegen Tottenham. Micky voorspelt 2-1 voor Ajax, wat voorspel jij?