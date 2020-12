Miley Cyrus over haar zéér korte huwelijk met Liam Hemsworth: ‘Ik had alles wat ik wilde’

Miley Cyrus was kort, héél kort, getrouwd met haar jeugdliefde Liam Hemsworth. Na ruim tien jaar daten stapten ze in 2018 in het huwelijksbootje, maar nog geen acht maanden later eindigde het sprookje alweer. Nu, spreekt Miley zich openhartiger dan ooit uit over deze roerige tijd.

Ook haar nieuw album, Plastic Hearts, bevat twee tracks die overduidelijk gaan over de scheiding van haar ex-man. Dat het huwelijk – hoe kort het ook was – haar niet in de koude kleren is gaan zitten, is dan ook overduidelijk.

Brand

In een interview met Howard Stern vertelt de zangeres dat de verwoesting van hun huis in Malibu tijdens de Woolsey-brand in 2018 een grote rol speelde in hun besluit te gaan trouwen. Het deed haar beseffen dat álles zo voorbij kan zijn. ‘Ik had zoveel en het was allemaal weg, elk nummer dat ik ooit had geschreven, was in dat huis”, vertelt Miley Cyrus. ‘Elke foto van mij die mijn ouders me hadden gegeven, al mijn scripts, ik verloor alles.’

Te veel conflict

Ze laat weten dat de impact van de brand heel groot was. ‘Ik klampte me gewoon vast aan wat ik nog over had van dat huis, en dat waren wat hij en ik samen hadden’, aldus Miley. Waarom het bekende koppel uiteindelijk na de korte periode besloot een punt achter hun relatie te zetten, komt volgens Miley Cyrus omdat er ‘er te veel conflicten waren’ in hun huwelijk. ‘Als ik thuiskom, wil ik rustig worden door iemand’, zei ze. ‘Ik hou helemaal niet van conflicten of ruzie.’

Houden van

Toch benadrukt ze in het interview dat Liam Hemsworth ondanks alles nog altijd een plekje in haar hart heeft. ‘Ik heb echt heel veel van hem gehouden, en dat zal ik altijd blijven doen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Popsugar. Beeld: Getty Images