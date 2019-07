Gevalletje moet-je-zien: Miley Cyrus geeft legendarische show op Glastonbury

Rock ’n roll heeft een nieuwe prinses gekregen en ze heet Miley Cyrus. Want wauw, wauw, wauw, wat heeft de meid een legendarische show gegeven op het rock ’n roll festival der festivals: Glastonbury 2019. Dus pak je popcorn, neem je kippenvel en gun Miley toekomst.

De 26-jarige Miley Cyrus stond tussen alleen maar grote namen tijdens de 35ste editie van Glastonbury festival. We noemen een Kylie Minogue – die net als Miley haar debuut maakte op het Britse festival –, Janet Jackson, Liam Gallagher, Lauren Hill en nieuwkomers als Lizzo en Billie Eilish.

Miley trad gisteren – zondag – op en ze wist één ding zeker: dit is mijn moment. Want Miley trok alles uit de kast. En dan bedoelen we ook echt alles. Zo zong ze een aantal nieuwere hits, oude favorieten, maar ook enkele covers. Dolly Parton’s Jolene kwam voorbij en Mark Ronson verscheen op het podium om samen met Miley Nothing Breaks Like A Heart ten gehore te brengen. Maar we hebben het hier over Glastonbury, dus nee, dit was nog niet alles.

Miley Cyrus – Glastonbury 2019

Met een prachtige cover van Back to Black gaf Miley een eerbetoon aan Amy Winehouse en ze bracht haar alter ego – Ashley O. uit het vijfde seizoen van Black Mirror – tot leven door On A Roll te zingen, inclusief paarse pruik. En nogmaals: we hebben het over Glastonbury en Miley trok echt alles uit de kast.

Hoe ze dat deed? Nou, bijvoorbeeld door in spagaathouding te zingen, door een fantastische speech te geven (komen we zo op) en door haar vader, Billy Rae Cyrus, op het podium uit te nodigen om samen met rapper Lil Nas X diens nieuwste hit ze zingen.

Family affair

Het is niet zo gek dat Miley er een family affair van maakte. Haar beide ouders stonden naast het podium om Miley’s debuut op Glastonbury te zien. En daarbij; Miley’s vader brak in 1992 wereldwijd door met de monsterhit Achy Break Heart en weet dus wel hoe je moet rock ’n rollen.

Speechless

Maar terug naar Miley. Tussen de spagaten en hoge noten door nam ze ook een moment om haar tienduizenden fans (kip.pen.vel!) toe te spreken. Een geëmotioneerde Miley: ‘Ik wil dat jullie weten dat deze show mijn leven drastisch heeft veranderd. Het was hard werken, het vroeg veel toewijding en het eiste veel offers.’ En wie kijkt naar Miley, ziet dat ze als een vis in het water is op dat grote podium. Toch biecht ze tijdens haar speech op dat ze thuis op de bank het optreden van The Killers op Glastonbury van afgelopen vrijdag keek en dat ze het doodsbenauwd kreeg. ‘Ik doe vanavond hier op Glastonbury iets waarvan ik niet had gedacht dat ik het zou kunnen. Toen ik hun zag optreden, scheet ik in mijn broek. En toch sta ik hier, omdat ik het heelal heb gevraagd om me iedere dag iets te geven waarvoor ik bang ben.’

Bekijk de speech hieronder vanaf 00:20 seconden.

Dan nog even de outfit. Een witte gecropte tanktop met een zwarte latex legging, het klinkt zo simpel. Toch weet alleen Miley Cyrus er een compleet rock ’n roll sausje over heen te spuiten. Ze is behangen met gouden en zilveren ringen, armbanden en kettingen. Waaronder een gouden ketting van Chanel, met twee C’s, waarvan wij vermoeden dat ze best wat wegen.

Komen we vervolgens aan bij de riem; een gouden eyecatcher van Gucci, waarop op de achterkant de letters van Glastonbury zijn gespeld. Oh en dan die schoenen! Hoge hakken, tot over de knie, latex en gouden accenten. Ja echt, van top tot teen is Miley Cyrus Glastonbury 2019 rock ’n roll geweest. Wij buigen voor je, Miles.