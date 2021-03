Miley Cyrus hint 15 jaar na dato met brief op terugkeer Hannah Montana

Vijftien jaar geleden leerde de wereld Miley Cyrus in de vorm van haar alter ego Hannah Montana kennen. Om dat te vieren, schreef de popster een brief aan het personage waar menig meisje – zijzelf incluis – groot mee werd.

‘Lieve @HannahMontana’, begint Miley haar brief. ‘Ik hou vijftien jaar later nog steeds van je.’ De zangeres deelt twee foto’s van een brief die ze neerpende op glitterend Hannah Montana-briefpapier. ‘Sinds de eerste keer dat ik die pruik met blonde pony over m’n hoofd trok in een poging mijn identiteit te verbergen, en een badjas aantrok met een glitterende ‘HM’ ter hoogte van m’n hart. Toen wist ik nog niet dat je daar voor altijd zou leven.’

Voor het eerst ongesteld

Miley diept herinneringen op en herinnert zich hoe ze op de set voor het eerst verliefd werd. Hoe ze voor het eerst ongesteld werd; precies op de dag waarop ze een witte capribroek droeg toen een ‘leuke jongen’ voorstelde om op de set samen te lunchen. ‘In plaats daarvan zat ik huilend op het toilet met mijn moeder, op zoek naar een schone spijkerbroek.’

Een eer

Ze schrijft hoe de cast voelde als familie, en hoe ze hen vaker zag dan haar eigen familie. Behalve dan vader Billie Ray Cyrus, die ook een rol speelde in de tienerserie en haar iedere dag naar de set reed. ‘Je hebt al mijn liefde en uiterste dankbaarheid. Het was een eer om jou zes jaar lang tot leven te brengen. Ik sta niet alleen bij jou in het krijt Hannah, maar bij iedereen die vanaf het begin al in je geloofde.’

Hannahs reactie op haar ‘officiële’ twitteraccount is precies zo sassy als we het tieneridool herinneren. ‘Leuk van je te horen @MileyCyrus. Dat heeft maar tien jaar geduurd.’

Reboot

Fans hopen vurig dat de brief een opmaat is naar een reboot van de serie. Miley liet alvast doorschemeren dat ze daar positief tegenover staat en geeft toe dat ze Hannahs pruik nog regelmatig opzet. ‘De kans dient zich vanzelf aan. Ik zou haar absoluut op een bepaald punt weer tot leven willen brengen. Maar niet nadat ze een grote make-over is ondergaan. Ze is een beetje blijven hangen in 2008, dus we moeten shoppen voor miss Montana.’

Nice to hear from you @MileyCyrus. It’s only been a decade. https://t.co/KXd01DpciK — Hannah Montana (@hannahmontana) March 24, 2021

Bron: Variety | Beeld: Brunopress