Niets menselijks is Miley Cyrus vreemd. Nadat haar scheiding met Liam Hemsworth in gang was gezet, zocht ze toch troost in zijn armen. Daar heeft ze spijt van, zo vertelt ze in de podcast ‘The Joe Rogan Experience’.

In dezelfde podcast vertelt ze ook over de wrecking ball die haar scheiding was op haar leven.

Publieke scheiding

“Ik ging onlangs door een heel publieke scheiding. Wat echt moeilijk was, was niet het feit dat iemand van wie ik hield en ik beseften dat we niet meer van elkaar hielden zoals we deden. Dat is oké. Dat kan ik accepteren. Maar mij demoniseren kan ik niet accepteren. Het is niet van: ‘De ene dag stond je samen nog gelukkig op de rode loper stonden en de volgende dag zoende je met Kaitlynn Carter (Mileys vriendin/ex, red.) in Italië’. What the fuck? Er zat een hele tijd tussen die mensen niet zagen.”

Achterblijven met een kater

De zangeres vertelt hoe moeilijk het was om Liam los te laten. En dat ze temidden van haar verdriet – o zo herkenbaar – niet altijd de verstandigste keuzes maakte. “Ik belde hem omdat ik troost zocht. Ik had het nodig. Niet omdat we nog verliefd op elkaar waren. Mijn hersenen zeiden meteen: ‘Dit voelt beter.’ Maar eigenlijk voelde ik me nog slechter toen ik besefte dat ik toegaf aan een verslaving. De dag nadat we met elkaar naar bed gingen bleef ik achter met een enorme kater.”

Waarom je voelt wat je voelt

Volgens relatietherapeut en seksuoloog Malika O’Neill is zo’n kater heel verklaarbaar. “Liefde stimuleert hormonen als dopamine, oxytocine en serotonine. Die fijne gevoelens associeer je met die persoon. Het is dus logisch dat je weer contact zoekt als je je na een break-up slecht voelt.” Daarna boomerangt het verdriet dubbel zo hard terug omdat dan het besef komt dat die relatie voorbij is.

Komt dit je akelig bekend voor? Dan helpt het al enorm als je stilstaat waaróm je zo graag naar je ex wil. Gaat het om hem/haar, of omdat je mist hoe diegene jou liet voelen? “Als je niet begrijpt waarom je voelt wat je voelt, lijkt het alsof je er geen controle over hebt. Als je weet waar het gevoel vandaan komt, kun je je afvragen wat het nou precies is waar je naar verlangt.”

Cold turkey

Miley pakt het sinds de break rigoureus aan en kiest voor de cold turkey-aanpak. “De mannen in mijn leven hebben weleens gezegd dat ik een koele bitch ben omdat ik dingen achterlaat zodra het over is. Ik houd van kinky dingen, maar ik ga niet naar bed met dode mannen. Wanneer het over is, is het over, ben je dood voor me en gaan we beide verder met ons leven.”

