Miljoenen likes voor flink afgevallen YouTuber NikkieTutorials

Nikkie de Jager, die met haar kanaal NikkieTutorials de grootste Nederlandse YouTube-ster is, is in korte tijd bijna 23 kilo kwijt. Dat onthult ze met een nieuwe post op haar Instagramaccount, waarop de likes en reacties snoeihard binnenstromen.

Bye bye!

De Jager plaatste gisteren een trots bericht op haar eigen Instagram-account, waarin ze een oude en een nieuwe foto naast elkaar heeft gezet. ‘Bye bye 50 pounds’, schrijft ze over het gewicht dat op 22,7 kilo neerkomt. De vlogger zegt het beeld te kunnen gebruiken als motivatie om te zien hoe ver ze al is gekomen met haar gezondere levensstijl. ‘Soms moet je je eigen inspiratie zijn.’ De foto heeft inmiddels al dik 1,5 miljoen likes en maakte bijna 23.000 reacties los.

Gouden tip

Over hoe de 24-jarige De Jager, die vanaf januari te zien is in het nieuwe seizoen van Wie is de Mol?, de kilo’s is kwijtgeraakt schrijft ze niets in de post. Eerder onthulde ze dat beter eten en een privé-sportschool hielpen. ‘Vroeger had ik een personal trainer en trainde ik met hem in zo’n grote sportschool. Dan schaamde ik me meestal diep: ik krijg een mega rood hoofd als ik heb gesport en dat haat ik, dus hield ik me in.’

Gelukkig

In een nieuwe post laat Nikkie weten dat de vele reacties op haar transformatie haar ontzettend goed doen. ‘Jullie maken me het blijste meisje in de wereld.’

Nieuwe post:

Bron: NU.nl | Beeld: Hollandse Hoogte