Het nieuws is nu officieel bekend: de Meilandjes hebben een miljoenenvilla gekocht in Noordwijk. En natuurlijk zijn wij heel nieuwsgierig hoe dat luxe optrekje van Martien en Erica eruit ziet. Daarom hebben we hier de eerste foto’s.

Foto’s nieuwe villa Meilandjes

Dat blijkt uit de koopakte die Shownieuws in het kadaster heeft ingezien. Martien en Erica hebben flink wat geld betaald voor hun nieuwe stulpje. De vraagprijs was 2.695.000 euro, dat hebben de Chateau Meiland-sterren er ook voor neergeteld. De Meilandjes hebben in de badplaats een woning van maar liefst 327 vierkante meter hebben gekocht, verdeeld over drie woonlagen. In de villa zouden maar liefst tien kamers aanwezig zijn, waaronder vijf slaapkamers en vier badkamers. Benieuwd naar foto’s van het gigantische optrekje? Die vind je hier.

Bijna drie miljoen euro

Niles Vandenberg, de drummer van Kensington, heeft zijn villa in Noordwijk verkocht aan de familie Meiland. Dat vertelde de drummer dinsdagochtend in De 538 Ochtendshow aan presentator Frank Dane.

Helemaal verbouwd

‘Ja dat was mijn huis ja, dat klopt’, zei Vandenberg, die op dit moment nog in het huis woont. ‘Ik heb dit huis een aantal jaren geleden gekocht en helemaal verbouwd met mijn vader en ja, nu net verkocht inderdaad.’

Wijnen, wijnen

De drummer wist wel dat Martien Meiland voor een bezichtiging zou komen. ‘De makelaar zei dat er iemand langskwam die van wijn hield, dus toen wist ik voldoende.’ Vandenberg hoefde eigenlijk geen aanpassingen te verrichten, op één ding na, vertelt hij. ‘Alleen dat ik beneden het hok leeg haal voor de wijn.’

