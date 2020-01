Miljuschka over deelname WIDM: ‘De keuze om mee te doen was op zijn minst een risico’

Meedoen aan Wie is de Mol? is een hele rollercoaster. Je draagt maanden het geheim met je mee, moet onder de radar blijven tijdens de opnameperiode én Molloten gaan je continue in de gaten houden. Niet zo gek dus dat je twijfelt om ‘ja’ te zeggen (al zouden wij het wel weten). Zo wist ook Miljuschka niet zeker of ze wel het avontuur aan wilde gaan in WIDM.

Dat laat ze weten in een blog op haar eigen website. Toch is het juist haar partner Philip die haar overhaalde om gewoon te gaan. Want wanneer krijg je nog zo’n kans? Bovendien kon Miljuschka op deze manier even vluchten uit de verbouwing die thuis gaande was.

Miljuschka WIDM

Toch was de tv-kok niet razend enthousiast om haar koffers te pakken. Miljuschka verklaart: ‘In een groep naar het buitenland voor een spelletje is alles wat ik normaal zeker niet zou doen. Ik hou niet per se van spelletjes. Ik beperk me liever tot een kleine kring bekenden en dus was de keuze om mee te doen op zijn minst een risico.’

Volledig uit handen geven

En in groepsverband werken? Dat was voor Witzenhausen nog best even wennen. ‘Voor Wie is de Mol? heb ik voor het eerst in mijn leven de regie volledig uit handen gegeven.’ Die controle loslaten was dan ook iets waar ze wat moeite mee had. ‘Bij de programma’s die ik in het buitenland maak ben ik gewend te bepalen waar we heen gaan, hoe we ergens heen gaan, wanneer, wat we gaan doen, oftewel alles. Terwijl ik nu niks voor het zeggen had. Ik was een controlefreak in paniek.’

Spoiler

