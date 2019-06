Miljuschka reageert op Nike-gate: ‘Praise the lord voor nieuwe paspoppen’

De discussie over de plussize paspoppen van Nike houdt Nederland nog steeds bezig. Ook Miljuschka Witzenhausen laat van zich horen. ‘Lieve dames, omarm je rondingen en maat,’ adviseert de presentatrice en tv-kok. Amen.

Miljuschka steekt haar eigen gewicht en maten niet onder stoelen of banken. ‘Ik heb maat 40-44 en zit heerlijk in mijn vel. Geluk zit ‘m niet in de perfecte kledingmaten, maar in een lekkere maaltijd, een knuffel van je kind of wakker worden met je liefde. De paskamer kan een bitch zijn. Dus praise the lord voor nieuwe paspoppen met een grotere maat,’ schrijft ze trots op Instagram.

Fatshaming

Maandagavond ontstond er grote ophef toen Olcay Gulsen en Caroline Tensen zich in RTL Boulevard kritisch uitlieten over de nieuwe plussize paspoppen van Nike. Zo vond Caroline Tensen dat je beter een wijde top kan dragen als je ‘net zo dik’ bent als de paspop. Olcay zei: ‘Ik vind het persoonlijk vrij onwaarschijnlijk dat deze vrouw fit genoeg is om te gaan sporten.’

Na deze opmerkingen – fatshaming pur sang – kregen de presentatrices heel Nederland over zich heen. Olcay heeft dinsdagavond in RTL Boulevard haar excuses aangeboden. Het is nooit haar bedoeling geweest om vrouwen te kwetsen, zegt ze.

