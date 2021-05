Miljuschka Witzenhausen deelt bikini-foto: ‘I have a bikini body’

Dat Miljuschka Witzenhausen niet vies is van een foto om het schoonheidsideaal te normaliseren, weten we inmiddels. Regelmatig deelt ze make-uploze kiekjes waarin geen rimpel of vetrolletje weggeshopt wordt. Zo ook nu weer.

De tv-chef deelt via Instagram een foto van zichzelf in een rode bikini en schrijft de pakkende caption: ‘I have a body. I have a bikini. I have a bikini body.’ En dat is de insteek waar wij bij VIVA helemaal achterstaan: hoe je er ook uitziet, je hoeft er niets aan te veranderen. Je bent namelijk helemaal goed, zoals je bent.

Tekst gaat verder onder post.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Miljuschka (@miljuschka)

Strijder voor eerlijke foto’s

Vorig jaar maakte Miljuschka de documentaire #eerlijkefoto, waarin ze zich uitsprak tegen het beeld dat op social media wordt gecreëerd. Ze ging in gesprek met ‘ultra strakke’ instagrammers en sprak veel Bekende Nederlanders over wat voor hen een eerlijk beeld is. Nog steeds probeert ze het taboe te doorbreken door af en toe foto’s te delen die niet de norm zijn. Ze kan altijd op veel steun rekenen, zo ook nu.

Tekst verder onder foto.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Miljuschka (@miljuschka)

Reacties

Chantal Janzen reageert onder de foto: ‘Yes babe! 🔥🔥🔥❤️’ en ook model Zoey Ivory plaatst: ‘Jaaaa exactly 😍😍 Prachtig mens!’. Ze doet het natuurlijk om vrouwen een zelfvertrouwen boost te geven en dat lijkt aardig te lukken. Zo reageert iemand: ‘Ik vind je echt fantastisch. Dankzij jou begin ik mezelf meer te waarderen en me beter in mijn vel te voelen. Bedankt hiervoor!’ en ‘Ik (en vele vrouwen met mij) zijn altijd zo blij met jou en je foto’s van een prachtig en normaal vrouwenlijf.’ En daar zijn wij het bij VIVA roerend mee eens.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Instagram | Beeld: Brunopress