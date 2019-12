Boomers vinden millennials al snel lui, verwend en bovenal ook narcistisch. We verwachten ‘allemaal’ maar dat het ons komt aanwaaien, terwijl zij er hard voor hebben moeten werken. Maar is dat ook zo?

Millennials narcistisch

Om dat wél te kunnen analyseren, is een langdurig onderzoek gedaan bij wel 747 mensen. Zij werden wel 60 (!) jaar gevolgd. Waar werd naar gekeken? Nou, naar de drie factoren die in verband staan met narcisme. Denk aan vol van jezelf zijn, niet tegen kritiek kunnen, en graag autonoom willen zijn of hogere ambities koesteren.

Ambitie

Naarmate je ouder wordt, zullen de eerste twee factoren minder op de voorgrond zijn. Wat wel toeneemt is de derde factor: die van hogere ambities. Maar dat is eigenlijk helemaal niet vreemd, aldus de psycholoog. ‘Als we opgroeien, maken we dingen mee die ons leven door elkaar schudden. Hierdoor zijn we vaak geneigd om onze narcistische eigenschappen bij te schaven.’ Nieuw werk, andere liefdespartner of de wens voor een gezin zijn hier allemaal voorbeelden van. ‘Zulke zaken helpen mensen te beseffen dat de wereld niet rond hen draait.’

Moeite met kritiek

Chopik vervolgt: ‘Narcisten staan niet open voor kritiek. Maar vroeg of laat worden we allemaal gedwongen om een keer om te gaan met feedback. Als je ontslagen wordt bijvoorbeeld, of gedumpt. Dan besef je plots: ik ben toch niet zo geweldig als ik dacht.’ Maar is het dan ook echt zo dat millennials narcistischer zijn dan andere, eerdere generaties? Lang verhaal kort: nee. Sterker nog, boomers waren op jonge leeftijd zelfs overgevoeliger dan millennials op diezelfde leeftijd. Ha.

Opdringen

En het gaat nog een stukje verder. ‘Ze zijn ook een tikje meer zelfingenomen en zullen sneller hun mening opdringen aan anderen’, sluit de professor psychologie af. Narcisme start dus eerder bij babyboomers dan bij millennials, maar de verschillende factoren evolueren wel op dezelfde manier. Dus egoïstischer? Dat zijn we zeker niet.



Bron: HLN | Beeld: iStock