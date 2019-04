Temptation’s Heikki not amused over band Milou met Jietse: ‘Ze vond hem leuk’

Het klinkt erg, maar de enige hoop dat er nog íets spannends gaat gebeuren in Temptation Island is gevestigd op één koppel. Heikki geeft dan ook aan dat hij allesbehalve blij was met de innige band tussen Milou en Jietse.

Beetje hypocriet, want Heikki zelf kan het behoorlijk goed vinden met Ayleen. Maar dat ‘ons’ Milou elke avond een man op haar kamer had, vond hij écht niet kunnen. Zo vertelt hij in een openhartig gesprek in Goedele On Top. Volgens de Belg had ze namelijk ‘elke avond wel iemand op haar kamer’. Ja, als je de sensatie meetelt dat Jaimy een beest weg moest halen wel ja.

Echt leuk

Hij vervolgt: ‘En die gesprekjes met die kerel, waar dat over ging. Zulke gesprekken zou ik eens met Ayleen moeten hebben!’ Heikki denkt dan ook dat Milou wel gevoelens had voor de knappe Jietse. ‘Voor mij was dat heel duidelijk: dat ze hem leuk vond. Zij zegt van niet, dat het puur over seks in het algemeen ging, maar ja..’ Of dat voor de verleider ook zo was? ‘Ergens denk ik wel dat hij het ook zag zitten met haar.’ To be continued…

Bron: Glamour | Beeld: RTL