Had Temptation’s Milou nu wél of geen gevoelens voor Jietse?

De vraag der vragen is natuurlijk: is er iets gebeurd tussen Milou en verleider Jietse in Temptation Island? En zo ja, zijn er nog gevoelens? Hoewel Heikki bij hoog en laag beweert dat er inderdaad meer speelde, ontkent de blondine dat nu volledig.

Nu werden Heikki en zijn Milou vorige week nog gewoon samen gespot, dus als er al gevoelens waren, dan zijn deze nu alweer voorbij. Maar waar de Belg volhoudt dat zijn vriendin Jietse echt wel meer dan leuk vond, zegt Milou toch iets heel anders.

Jietse

In Goedele on Top doet de Brabantse een boekje open over haar band met de knappe verleider. Wanneer Goedele probeert te vissen of er écht geen gevoelens waren, ontkent Milou dit. ‘Nee, ik had geen gevoelens voor hem’, bekent ze. Maar had ze wel de indruk dan dat Jietse oprecht met haar was? Dat denkt ze ook niet. ‘Hij is daar om te verleiden. Ik merk wel wanneer iemand oprecht is of niet.’

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL