Zou het…? Temptation’s Morgan en Milou samen gespot

Eindelijk lijkt er iets van actie te komen in dit seizoen van Temptation Island. Rodanya en Demi zeggen hun mannen niet te missen en daar heeft vooral Sidney het zwaar mee. Toch speelt er achter de schermen nog véél méér dan we in de show te zien krijgen.

Want: al eerder was het dikke bonje op Instagram tussen Milou en de krullenbol. Rodanya liet blijken dat er na de opnames van het programma iets is gebeurd tussen ‘haar’ vent en de Brabantse. Morgan zelf beweerde weer dat er niks aan de hand is. ‘Word wel gek van alle roddels’, liet hij eerder weten aan RTL Boulevard.

Gezellig

Toch duikt er een nieuwe filmpje op waarbij Morgan het wel heel gezellig heeft met een dame die zeker niet Rodanya is. En wie spotten we daar op de achtergrond? Juist, ‘ons’ Milou. Nu wil dat natuurlijk niet zo heel veel zeggen, aangezien de kandidaten regelmatig samen geboekt worden voor feestjes. Máár: opvallend is het wel.

Beeld: RTL