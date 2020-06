Mind over Madness: hét nieuwe project van Monica Geuze en Kaj Gorgels

Monica Geuze timmert behoorlijk aan de weg als het gaat om ondernemen. Naast haar wekelijkse vlogs houdt ze zich ook bezig met onder andere haar sieradenmerk, haar realityserie op Videoland en talloze andere projecten. En binnenkort lanceert ze – samen met Kaj Gorgels – een nieuw platform, namelijk: Mind over Madness.

Eerder was Monica al te gast in de podcast van Kaj en deden de twee toen behoorlijk geheimzinnig over hun nieuwe project. Maar daar komt nu verandering in, want het duo licht nu een puntje van de sluier op.

Mind over Madness

Monica vertelt aan RTL Boulevard wat Mind over Madness precies inhoudt. Het is een online platform speciaal voor zelfontwikkeling en inspiratie. Monica en Kaj zijn zelf zeer geïnteresseerd in podcasts, Ted Talks, documentaires en informatie over ondernemerschap, zelfontwikkeling en psychologie. Met Mind over Madness willen ze live webinars hosten, waar iedere maand een inspirerende gastspreker wordt uitgenodigd om te spreken.

De beste versie van jezelf

Monica vertelt dat ze veel gesprekken met Kaj voerde over hoe je de beste versie van jezelf wordt. En ook Kaj haalde daar veel inspiratie uit. ‘Ik heb een grote nieuwsgierigheid in alles wat te maken heeft met de balans tussen het chaotische bestaan en de controle behouden. Daarin vind ik zowel de wetenschappelijke, spirituele of psychologische benadering interessant. Het helpt allemaal in je groei en draagt bij aan je zelfontwikkeling. Hoe leuk als je dit met je volgers kan delen?’ legt hij uit.

Meer informatie over het deelnemen aan de webinars van Mind over Madness volgt nog. Stay tuned. Wij zijn in elk geval reuze benieuwd.

Dit bericht bekijken op Instagram MIND OVER MADNESS Een bericht gedeeld door MONICA GEUZE (@monicageuze) op 29 Mei 2020 om 2:18 (PDT)

