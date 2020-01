Gisteravond kwam het schokkende nieuws naar buiten dat de 41-jarige basketballegende Kobe Bryant samen met zijn 13-jarige dochter Gianna is omgekomen bij een helikopterongeluk. Vandaag is de wereld in diepe rouw en staat men stil bij het verlies van deze grootheid. Een van zijn meest recente interviews, Kobe Bryant’s Mindset of a Winner, geeft een goed beeld van deze bijzondere sportman.

Kobe Bryant

Kobe Bryant is een van de beste basketbalspelers allertijden. Zo werd hij samen met de LA Lakers 5 keer NBA-kampioen, werd hij 1 keer uitgeroepen tot de meest waardevolste speler (MVP) van de NBA, 2 keer MVP van de NBA finals, 18 keer NBA All Star, 2 keer topscorer van de NBA en 2 keer Olympisch kampioen.

Kobe Bryant’s Mindset of a Winner

Maar hoe word je zo goed? De mindset die daar voor nodig is, bespreekt de 41-jarige sportman in Mindset of a Winner. Daarin legt Kobe Bryant uit hoe obsessief hij bezig was met basketbal en hoe hij overal en nergens kennis op deed om nog beter te worden. Want wil je de beste worden, dan moet je ook weten wat je zwaktes zijn. Bryant nam zijn eigen sterke en zwakke punten onder de loep en deed alles wat nodig was. Om nóg beter te worden. Wanneer hem wordt gevraagd wat zijn drijfveer was om ‘alles te doen wat nodig is’, is het antwoord simpel: ‘Ik wil niet op mijn sterfbed denken: ‘had ik maar meer gedaan.”

En hoewel Kobe Bryant uitgroeide tot een groots basketballer en een echte A-ster, blijft de man benadrukken dat je niet te zwaar moet tillen aan jezelf. ‘Get over yourself. You’re not that important to be ashamed. Just get over yourself.’

Bekijk hieronder de inspirerende video van Kobe Bryant.

