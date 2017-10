Mini-quiz! Wat zegt de binnenkant van jouw auto over jou?

Er wordt gezegd dat wanneer je de handtas van een vrouw omkeert, je een hoop te weten kunt komen over de eigenaresse van de tas. Wist je dat dat eigenlijk ook zo is met onze auto’s? After all, we brengen er heel wat tijd in door, dus moeten we er ons ook thuis en op ons gemak in voelen. Benieuwd wat de binnenkant van jouw auto over je zegt? Doe dan snel deze geinige mini-quiz.

Klaar? Go!

1. Als je je dashboardkastje opent, dan…

A. …vallen er direct wat gebruikte servetjes, een leeg burgerdoosje, een oud tijdschrift en die ene handschoen die je al tijden kwijt was uit. Tja, je propt er weleens snel iets in als je de passagiersstoel vrij moet maken, maar verder heb je nooit iets te zoeken in dat opbergvak.

B. …vind je er in ieder geval een klein verbandtrommeltje met pleisters in alle soorten en maten, 6-pack drinkpakjes en een pak toetenvegers. Geloof het of niet, het kastje kan zo’n beetje iedere autorit wel een keer open.

C. …spot zéker een lipgloss en mascara zodat je de boel any moment kunt bijwerken, maar ook een pakje kauwgom en een zonnebril voor de wat zwaardere ochtenden – kun je toch nog ‘soort van fris’ de straat op.

D. …natúúrlijk de autopapieren en een ijskrabber, maar verder vrij weinig. Enkel een pak hygiënische doekjes en een rolletje kleine vuilniszakjes, zodat je viezigheid en afval snel en makkelijk de auto uit kunt werken.

2. Dit zou je best eens op de vloer van jouw auto kunnen tegenkomen:

A. Hmm… tussen de plastic boodschappentassen, een oude deken en een paar (al dan niet matchende) sneakers zou je misschien wel wat lege colablikjes, wat gevallen winegums en je oude haarborstel kunnen vinden…

B. Grote kans dat er ergens in een hoekje een lolly op de grond geplakt zit en je onder één van de stoelen een Donald Duck of vergeten My Little Pony vindt. Maar om nou iedere dag die auto ondersteboven te keren, je hebt het al druk genoeg.

C. Van een paar gebruikte festivaltickets, wat verdwaalde confetti en uitgebrande glowsticks en een leeg blikje RedBull zou je niet raar opkijken.

D. Als het goed is, helemaal niets. En wie dat ene herfstblad dat aan je schoen bleef plakken of je op de grond gevallen to go-koffiebeker wil spotten, moet snel zijn – één knipperen met hun ogen en je hebt de grote verdwijntruc alweer uitgevoerd.

3. Zo ziet jouw kofferbak eruit:

A. Er valt haast geen chocola van te maken, maar als je goed kijkt, herken je je stukke paraplu, een smoezelige kartonnen doos met een kluwe startkabels en – oeps – dat pakketje met bestelde kleding dat je drie weken geleden al terug had moeten sturen…

B. Jouw achterbak is vrij leeg, maar er moet doorgaans ook een hoop in: kratten met boodschappen, sporttassen en zo af en toe een uit de kluiten gewassen knutselproject dat – jeeej, nog meer zooi – mee naar huis mag.

C. Zelf duik je achterin voor je favo partyschoenen (waar je prima op danst, maar iets minder soepel mee autorijdt) en een reserve top, maar je houdt ook altijd ruimte vrij voor (logeer)spullen van je vriendinnen die in de weekenden geregeld met je meeliften.

D. Hier staat standaard een kratje met een fles ruitenwissenvloeistof, olie, trechtertje en plastic handschoenen, maar ook een op batterijen werkende kruimeldief. Zó heerlijk als je je auto waar je ook bent even kunt opschonen.

4. Dit item ligt standaard in jouw auto:

A. Je hebt altijd een autolader voor je telefoon mee als je op pad gaat. Of je ‘m ook kunt gebruiken als je ‘m nodig hebt is de vraag, want het is altijd even spannend of je ‘m kunt vinden…

B. Een agendaatje. Met zoveel afspraken en haal-en-breng-moetjes is die onmisbaar voor de bestuurder, jij óf manlief, bijvoorbeeld.

C. Een haarborstel. Je coupe weer even kunnen fatsoeneren of juist wat opspicen wanneer dat nodig is, is een echte must.

D. Een plaid. Of je nou iets óf iemand moet vervoeren die niet zo droog of schoon is als je gehoopt had, door een kleedje over een stoel of in de kofferbak te leggen, weet je tenminste zeker dat je geliefde wagentje de rit ongeschonden uitkomt.

5. Welke muziek luister je in je auto?

A. Chille maak-je-niet-druk-beats gaan er bij jou in als zoete koek. Wat dacht van Frank Ocean’s Lost, Bruno Mars’ Versace On The Floor of Don’t Look Down van Martin Garrix en Usher?

B. Jij bent vooral gek van klassieke meezingers, uit welk genre dan ook. Als je eindelijk even alleen in de auto zit, kun je heerlijk uit je dak gaan op I Want To Break Free van Queen, Mama van de Spice Girls of We Are Family van Sister Sledge.

C. DJ’s krijgen jou in de mood. Knallen Calvin Harris, DJ Khaled of Avicii uit je speakers, dan kun je haast niet stil blijven zitten achter het stuur.

D. Je bent dol op Clean Bandit. Best lekker die mix tussen elektronische muziek en klassiek, maar er zit toch ook iets in die naam wat je bijzonder aantrekt…

Tromgeroffel

Meer dan 3 keer antwoord A: ‘De rommelkont’

De woorden ‘leeg’ en ‘steriel’ geven jou de kriebels en opruimen is niet bepaald jouw hobby. Je houdt wel van een beetje chaos in je leven én je auto – da’s toch gewoon gezellig – en als een ander daar commentaar op levert, nou, dan gaat-ie toch lekker met de benenwagen?

Meer dan 3 keer antwoord B: ‘De drukke moeder’

Het is een kunst om alle ballen in de lucht te houden, maar het gaat je behoorlijk goed af. Je bent altijd op alles voorbereid en laat weinig aan het toeval over. Dat moet ook wel, want laat één steekje vallen en het hele gezin is ontregeld. Op jou kun je bouwen én vertrouwen.

Meer dan 3 keer antwoord C: ‘Het feestbeest’

Een dag niet gefeest, is een dag niet geleefd, is jouw motto. Waar de party ook is, jij hopt met je vriendinnen in de auto en zorgt dat je er niets van hoeft te missen. En de afloop van een avondje stappen is nooit te voorspellen, dus jij zorgt dat je na een iets wilder dan gemiddelde avond ook weer redelijk opgelapt naar huis (of dat van een tegen het lijf gelopen knapperd) kunt.

Meer dan 3 keer antwoord D: ‘De opruimtijger’

‘Spik en span’ is your middle name en er is geen mens dat jou kan betrappen op foutje. Je gaat als een witte tornado door het leven (van je huis tot aan je auto) en maakt er een sport van alles zo schoon en mooi mogelijk te houden, tot grote vrees van je naasten. Rust in je omgeving, rust in je hoofd – je kunt er geen genoeg van krijgen.

