Voor 280 euro heb je een mini-vaatwasser van Lidl voor op je aanrecht

Met de hand afwassen, dat doen natuurlijk we liever niet. Maar wie een vaatwasser heeft, weet dat dit een behoorlijke uitgave kan zijn. Gelukkig heeft de Lidl daar iets op bedacht. Zij verkopen nu in hun online shop een mini vaatwasser. En die is ook leuk voor je portemonnee.

Breed assortiment

Bij het aanschaffen van een vaatwasser zou je misschien niet meteen denken aan de supermarktketen Lidl. Toch heeft Lidl wel vaker van dit soort leuke spullen in het assortiment. Zo was bijvoorbeeld de opblaasbare jacuzzi die Lidl in het assortiment had niet om aan te slepen en waren de interieur meubels van de Lidl ook een enorme rage. Maar nu is het dus de beurt aan de mini vaatwasser.

Hoe werkt het?

En nu denken jullie natuurlijk. Bestaat dit echt? En hoe werkt dat dan? Hoort het niet eerder in een kinderkeukentje? Nee, zeker niet. De mini-vaatwasser van de Lidl is juist zeer gemakkelijk in gebruik. Hij hoeft niet eens te worden aangesloten. Er zit namelijk gewoon een geïntrigeerde watertank van maar liefst 5 liter bij. Het enige wat je hoeft te doen is de watertank vullen dus. Je kan de vaatwassers zelfs instellen op de reinigingstemperatuur. Deze is verstelbaar tussen 45 en 70 graden. En ja, je vaat komt er weer als nieuw uit.

Lees ook

Kom maar met die zomer: Lidl komt met ijsjes in 4 cocktailsmaken

De mini-vaatwasser is dus super handig als je wat klein woont en geen ruimte hebt voor een vaatwasser. De vaatwasser weegt 14 kilo. De afmetingen van het apparaat zijn 42 x 43.5 x 43.5. Maar dat is nog niet het allerbeste. De vaatwasser kost maar €279. Wat een topdeal!

Je kunt de vaatwasser hier kopen op bij de online shop van de Lidl.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Fem-Fem | Beeld: GettyImages