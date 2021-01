Dit blijkt de minst geliefde aflevering van Sex and the City óóit

Het nieuws dat ‘Sex and the city’ terugkeert, was deze week het beste nieuws sinds tijden. In het kader van voorpret alle reden om de vorige seizoenen nog eens af te stoffen voor een flinke SatC-binge. Als je een beetje doorkijkt, kom je vanzelf bij de minst populaire aflevering van de serie.

Dat blijkt namelijk de vierde aflevering van seizoen vier getiteld ‘Defining moments’ te zijn. Je moet wel een hele grote fan zijn, wil je weten wat hier ook alweer precies aan de hand was.

Carrie zonder Big

In de aflevering gaat Carrie op een non-date met Mr. Big en voelt ze zich enorm aangetrokken tot een jazzmuzikant genaamd Ray King. En natuurlijk was het grote publiek daar niet blij mee; iedereen wil uiteindelijk toch het liefst Carrie met Big zien. Later in de aflevering worstelt Miranda met het gebrek aan grenzen wanneer haar vlam Doug gebruik maakt van het toilet met de wc-deur open. Tja: als je het zo leest, begrijpen we wel waarom deze aflevering ‘maar’ een 7.1 kreeg op IMDB.

Hoogste beoordeling

Overall scoorde het eerste seizoen het laagst qua waardering. Dat is opvallend, want toch bleven veel mensen ook na dat eerste seizoen massaal kijken naar de avonturen van Carrie, Miranda, Charlotte en Samantha. Het zesde en laatste seizoen krijgt de hoogste beoordelingen.

De serie wordt komende lente nieuw leven ingeblazen. Wel even wennen is dat de serie voortaan Just like that heet én we Samantha (Kim Cattrall) moeten missen. Zij zei al eerder dat ze nooit meer in de rol van Samantha zal kruipen.

Bron: You.co.uk. | Beeld: Getty Images