Romee Strijd heeft haar leven als model alweer opgepakt. Zo toonde ze een half jaar na haar bevalling haar strakke lichaam op social media en doorbrak het taboe rondom kolven. Nu blijkt dat het model niet alleen aan het werk is gegaan. Vier weken geleden zagen we dat de baby van pas een half jaartje oud al mee was op set, en nu blijkt waarom. Dochter Mint schittert samen met mama Romee Strijd op de cover van een magazine.

Dochter Mint met moeder Romee Strijd

Als we deze eerste cover moeten geloven, is dit zeker niet de eerste modellenklus voor dochter Mint. Samen met haar moeder Romee Strijd schittert de kleine op de cover van Elle. “In 2009 I did my first editorial ever for @elle_nl when I was only 14 years old’ schrijft Romee Strijd bij de foto’s. “And now, 12 years later.. so grateful to be on the cover together with my daughter Mint 🤍 “.

Lachen naar de camera

Naast de coverfoto deelt het model nog meer prachtige en liefdevolle kiekjes. Het vrolijke meisje lacht op elke foto mooi naar haar moeder of naar de camera. En echt natuurtalent dus! Ook is er een prachtige close-up te zien waar moeder en dochter elkaar stevig vasthouden.

Zwangerschap niet vanzelfsprekend

Romee maakte in mei 2020 bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Dat was door haar aandoening alles behalve vanzelfsprekend. Het model schreef op Instagram dat ze dankbaar was voor de zwangerschap, nadat ze twee jaar geleden te horen kreeg dat ze PCOS – een aandoening aan de eierstokken – had. Een maand later onthulden Romee en Laurens het geslacht van hun kindje. Bij een bijzondere foto liet het stel weten een meisje te krijgen. Begin december 2020 liet het stel weten dat hun dochter Mint geboren was. Dit deed het model met een prachtige foto, waarop te zien was hoe ze haar kindje in de armen hield.

